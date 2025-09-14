„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal

De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk este judecat ca infracțiune de stat, nu federală – și ce înseamnă asta pentru viitorul proces.

Cazul privind împușcarea lui Charlie Kirk se va judeca, cel mai probabil, într-un tribunal dintr-un comitat din Utah, sub autoritatea procurorilor locali, chiar dacă atrage atenția întregii țări, spun experții juridici, transmite Politico.

Autoritățile au precizat vineri că presupusul atacator, Tyler Robinson, a fost inculpat pentru trei infracțiuni în baza legislației statului Utah: crimă, producerea de vătămări corporale prin folosirea unei arme de foc și obstrucționarea justiției. Spre deosebire de instanțele federale, în Utah procesele penale sunt transmise frecvent la televiziune, ceea ce ar putea transforma acest proces într-un spectacol urmărit la nivel național.

Deși FBI are un rol important în anchetă, dosarul nu se califică, deocamdată, pentru o judecată federală. Homicidul devine infracțiune federală doar în situații specifice: asasinarea unui oficial federal, o crimă comisă pe proprietate federală sau un „hate crime” motivat de rasă, religie ori alt criteriu protejat prin lege.

„Pe baza informațiilor de acum, nu văd un temei evident pentru un proces federal”, a declarat Mary McCord, fost procuror federal și ex-șef interimar al Diviziei de Securitate Națională din cadrul Departamentului Justiției. „Desigur, există cazuri de crime motivate de ură care pot fi încadrate în lege, dar nu atunci când este vorba de politică”, a declarat aceasta. Ea a subliniat, însă, că ancheta se află într-o fază incipientă, iar noi probe ar putea schimba situația – de exemplu, încălcări ale legislației federale privind armele de foc sau atacuri cibernetice.

Până atunci, cazul rămâne în competența procurorilor din Utah. Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat la conferința de presă de vineri, după arestarea lui Robinson, că agenția sa are în prezent un rol de sprijin față de autoritățile statale și locale, arată sursa citată.

