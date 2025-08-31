Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!

Mulți cred că a cumpăra pepene tăiat pe jumătate, expus în supermarket sau în piețe, este o soluție practică pentru a vedea dacă este copt. Însă, acest lucru poate ascunde riscuri pentru sănătate deoarece favorizează dezvoltarea bacteriilor. Nutriționista María de Lluc atrage atenția că, din acest motiv, e mult mai sigur să alegi fructele întregi, chiar dacă manipularea lor pare mai incomodă.

Potrivit nutriționistei, chiar dacă un pepene tăiat pare proaspăt și delicios, acesta poate ascunde bacterii periculoase precum E. coli, Salmonella sau Listeria. Mulți aleg fructele tăiate pentru a vedea dacă sunt coapte, însă păstrarea lor la temperaturi necorespunzătoare, în folie alimentară, favorizează contaminarea bacteriană. Pepenii întregi, deși mai greu de manevrat, sunt mult mai siguri, deoarece coaja protejează miezul dulce și umed de mediul extern, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @kaiskynet

De ce să mănânci pepene verde

Hidratare excelentă

Pepenele verde are aproximativ 90% apă în compoziție, ceea ce îl face ideal pentru a preveni deshidratarea, mai ales în timpul verii sau după efort fizic. Pe lângă apă, conține și electroliți, cum ar fi potasiu și magneziu, care ajută la menținerea echilibrului hidric al corpului.

Bogat în antioxidanți

Pepenele verde conține licopen și vitamina C, ambii antioxidanți puternici. Licopenul protejează celulele de daunele provocate de radicalii liberi, ceea ce poate reduce riscul unor boli cronice și chiar poate avea efecte anti-îmbătrânire. Vitamina C susține sistemul imunitar și ajută la repararea țesuturilor.

Sprijină sănătatea inimii

Citrulina, un aminoacid din pepenele verde, poate dilata vasele de sânge și îmbunătăți fluxul sanguin, ceea ce ajută la scăderea tensiunii arteriale. În plus, licopenul contribuie la reducerea colesterolului rău, ceea ce scade riscul de boli cardiovasculare.

Contribuie la digestie

Pepenele verde conține fibre solubile și insolubile care susțin mișcările intestinale regulate și previn constipația. Apa din compoziția lui ajută la hidratarea intestinelor și facilitează digestia și absorbția nutrienților.

Puține calorii

Pepenele verde are foarte puține calorii pentru volumul său, ceea ce îl face un desert perfect pentru cei care țin dietă sau vor să evite gustările procesate. În plus, senzația de sațietate vine din apă și fibre, nu din grăsimi sau zaharuri concentrate.

Îmbunătățește sănătatea pielii și a părului

Vitamina C din pepene stimulează producția de colagen, proteina esențială pentru elasticitatea pielii și sănătatea părului. Licopenul protejează pielea de efectele nocive ale razelor UV și poate reduce ridurile.

Efect antiinflamator

Antioxidanții și fitonutrienții din pepene verde ajută la reducerea inflamației din organism. Aceasta poate fi benefică în cazuri de dureri articulare ușoare, afecțiuni cronice sau pur și simplu pentru menținerea unui corp sănătos pe termen lung.

