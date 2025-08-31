Data publicării:

Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user15285612
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user15285612

Mulți cred că a cumpăra pepene tăiat pe jumătate, expus în supermarket sau în piețe, este o soluție practică pentru a vedea dacă este copt. Însă, acest lucru poate ascunde riscuri pentru sănătate deoarece favorizează dezvoltarea bacteriilor. Nutriționista María de Lluc atrage atenția că, din acest motiv, e mult mai sigur să alegi fructele întregi, chiar dacă manipularea lor pare mai incomodă.

Potrivit nutriționistei, chiar dacă un pepene tăiat pare proaspăt și delicios, acesta poate ascunde bacterii periculoase precum E. coli, Salmonella sau Listeria. Mulți aleg fructele tăiate pentru a vedea dacă sunt coapte, însă păstrarea lor la temperaturi necorespunzătoare, în folie alimentară, favorizează contaminarea bacteriană. Pepenii întregi, deși mai greu de manevrat, sunt mult mai siguri, deoarece coaja protejează miezul dulce și umed de mediul extern, potrivit 20minutos.es

 

2. Sursa foto... (watermelon-pepene_87672500.jpg)

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @kaiskynet

 

De ce să mănânci pepene verde

Hidratare excelentă

Pepenele verde are aproximativ 90% apă în compoziție, ceea ce îl face ideal pentru a preveni deshidratarea, mai ales în timpul verii sau după efort fizic. Pe lângă apă, conține și electroliți, cum ar fi potasiu și magneziu, care ajută la menținerea echilibrului hidric al corpului.

Bogat în antioxidanți

Pepenele verde conține licopen și vitamina C, ambii antioxidanți puternici. Licopenul protejează celulele de daunele provocate de radicalii liberi, ceea ce poate reduce riscul unor boli cronice și chiar poate avea efecte anti-îmbătrânire. Vitamina C susține sistemul imunitar și ajută la repararea țesuturilor.

Sprijină sănătatea inimii 

Citrulina, un aminoacid din pepenele verde, poate dilata vasele de sânge și îmbunătăți fluxul sanguin, ceea ce ajută la scăderea tensiunii arteriale. În plus, licopenul contribuie la reducerea colesterolului rău, ceea ce scade riscul de boli cardiovasculare.

Contribuie la digestie

Pepenele verde conține fibre solubile și insolubile care susțin mișcările intestinale regulate și previn constipația. Apa din compoziția lui ajută la hidratarea intestinelor și facilitează digestia și absorbția nutrienților.

Puține calorii

Pepenele verde are foarte puține calorii pentru volumul său, ceea ce îl face un desert perfect pentru cei care țin dietă sau vor să evite gustările procesate. În plus, senzația de sațietate vine din apă și fibre, nu din grăsimi sau zaharuri concentrate.

Îmbunătățește sănătatea pielii și a părului

Vitamina C din pepene stimulează producția de colagen, proteina esențială pentru elasticitatea pielii și sănătatea părului. Licopenul protejează pielea de efectele nocive ale razelor UV și poate reduce ridurile.

Efect antiinflamator

Antioxidanții și fitonutrienții din pepene verde ajută la reducerea inflamației din organism. Aceasta poate fi benefică în cazuri de dureri articulare ușoare, afecțiuni cronice sau pur și simplu pentru menținerea unui corp sănătos pe termen lung.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Accident grav cu un autocar în Cluj. A fost activat Planul Roșu de intervenție
31 aug 2025, 18:03
Urs cu pui în Gura Humorului, în plină zi. Oamenii au fost avertizați prin Ro-Alert
31 aug 2025, 17:30
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
31 aug 2025, 17:25
Locomotiva trenului Mangalia - București a luat foc în mers / video+foto
31 aug 2025, 16:45
Peskov susține că țările UE împiedică eforturile de pace ale lui Donald Trump
31 aug 2025, 16:28
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
31 aug 2025, 17:31
ParintiSiPitici.ro
„Păi tu aștepți până seara?” Detalii cutremurătoare în cazul tragediei din Otopeni, care ridică semne de întrebare uriașe. Mama copiilor: „Ne punea scotch la gură să nu mai țipăm”
30 aug 2025, 20:43
Karol Nawrocki îl atacă pe Lech Walesa: Nimeni nu ne va interzice să spunem adevărul despre el
31 aug 2025, 16:20
Anunțul lui Zelenski după atacurile Rusiei asupra sectorului energetic. Ce promisiune a făcut
31 aug 2025, 16:02
Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!
31 aug 2025, 16:31
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
31 aug 2025, 15:31
Papa Leon al XIV-lea denunță „pandemia de arme” și cere armistițiu imediat în Ucraina
31 aug 2025, 15:33
Putin încearcă să bage bățul prin gard și să rupă relațiile lui Trump cu Europa
31 aug 2025, 15:23
Game over: Trump trăiește. Cum a pus președintele SUA capăt zvonurilor privind moartea sa
31 aug 2025, 13:45
„Cea mai bogată prinţesă a Europei” s-a căsătorit, la Vaduz, cu un manager de investiții
31 aug 2025, 13:16
Știați că? Tardigradele sau „ursuleții de apă”, singurele organisme vii de pe pământ pe care nu le poți omorî. Fie că le îngheți, radiezi sau trimiți în spațiu
31 aug 2025, 12:09
Top 3 nume date de români copiilor născuți în Italia. Exemplu elocvent a cum arată azi diaspora față de anii 2000
31 aug 2025, 12:29
În culisele campionatului mondial al câinilor: Cum construiește România echipa om-câine pentru marea competiție de Mondioring
31 aug 2025, 11:12
Trump schimbă sistemul electoral în SUA
31 aug 2025, 10:14
Apasă Putin butonul roșu? Chifu: Da, ne putem aștepta ca Rusia să testeze Articolul 5 al NATO
31 aug 2025, 09:52
Blocaje la granița cu Bulgaria. DN 5, sufocat de trafic duminică dimineață
31 aug 2025, 08:49
BANCUL ZILEI: Alegerea soțului
31 aug 2025, 08:27
O alunecare de teren a distrus o porţiune de autostradă şi zeci de metri de cale ferată în Norvegia
30 aug 2025, 23:23
Merz dezvăluie strategia Europei pentru ca Rusia să nu mai poate continua războiul și ataca în viitor
30 aug 2025, 22:58
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
30 aug 2025, 22:05
Ce s-a întâmplat de fapt cu Laika, câinele trimis în spațiu de sovietici?
30 aug 2025, 21:34
Ce se întâmplă cu banii Rusiei înghețați de Europa? Toate opțiunile sunt pe masă
30 aug 2025, 21:00
Cel puțin trei morți și 94 de răniți, după deraierea unui tren în Egipt
30 aug 2025, 19:34
Zelenski, prima reacție după asasinarea fostului preşedinte al parlamentului ucrainean
30 aug 2025, 18:54
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
30 aug 2025, 18:22
România se pregătește pentru Campionatul Mondial de Mondioring 2025. Câinii români de elită ce vor lupta pentru o medalie și legătura om–câine, în centrul atenției
31 aug 2025, 08:14
Rusia desfășoară o ofensivă continuă de-a lungul frontului din Ucraina
30 aug 2025, 18:03
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
30 aug 2025, 16:51
Horoscop 1-7 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
30 aug 2025, 16:54
Tragedie în Cluj: Un bărbat și-a omorât soția cu un cuțit și apoi s-ar fi sinucis
30 aug 2025, 16:49
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
30 aug 2025, 14:35
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
30 aug 2025, 15:30
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
30 aug 2025, 13:11
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
30 aug 2025, 12:42
A fost vara anului 2025 una a recordurilor? De ce acest anotimp devine din ce în ce mai sufocant
30 aug 2025, 14:18
Avionul lui Jurgis Kairys s-a prăbușit. Cum a fost salvat, după multe ore, într-un mod uimitor / video
30 aug 2025, 11:32
BIAS 2025: E numit „pilotul piloților”: Cine este Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene / video
30 aug 2025, 11:14
Decizie a Poliției pentru bărbatul din Otopeni suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani
30 aug 2025, 10:41
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
Calendar Creștin Ortodox 30 august 2025 - Cui trebuie să-i spui „La mulți ani!". E sărbătoare
30 aug 2025, 09:55
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
Cele mai noi știri
acum 25 de minute
Războiul taxelor: „Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce?!”. Ministru, acuzat de secretomanie
acum 27 de minute
Accident grav cu un autocar în Cluj. A fost activat Planul Roșu de intervenție
acum 37 de minute
Victor Negrescu: România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană de leadership
acum 58 de minute
Dispariții în serie la BIAS 2025. Enigma care s-a repetat din 40 în 40 de minute / foto
acum 59 de minute
Urs cu pui în Gura Humorului, în plină zi. Oamenii au fost avertizați prin Ro-Alert
acum 1 ora 4 minute
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
acum 1 ora 45 minute
Locomotiva trenului Mangalia - București a luat foc în mers / video+foto
acum 1 ora 58 minute
Nu cumpăra pepene dacă e în această stare: Poate fi periculos pentru sănătate!
Cele mai citite știri
pe 30 August 2025
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
pe 30 August 2025
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
pe 30 August 2025
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
pe 30 August 2025
Zvonul „Trump a murit” a explodat pe rețelele de socializare. Cum se explică medical vânătaia care alimentează conspirațiile
pe 30 August 2025
Așa ceva nu s-a mai văzut de la blocada Cubei: Trump a dat ordin să fie înconjurată Venezuela. Invazie?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel