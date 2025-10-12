€ 5.0927
Data actualizării: 14:31 12 Oct 2025 | Data publicării: 14:31 12 Oct 2025

Nu arunca floricelele rămase! Uite cum le poți transforma într-o înghețată delicioasă
Autor: Darius Mureșan

floricele de porumb popcorn Sursa foto: https://www.freepik.com/, @designplanet1001
 

Contul @aquellareceta a stârnit curiozitatea pe TikTok, după ce a prezentat o rețetă cu adevărat neobișnuită: înghețată cu floricele de porumb.

Vei avea nevoie de:

o cană de floricele de porumb

8 biscuiți dulci tip Lotus

o cană de lapte praf

480 ml lapte

jumătate de cană de cafea

o cană de zahăr

200 g frișcă pentru bătut 

unt de arahide

 

Ce trebuie  faci

Pune floricelele de porumb și laptele în blender și mixează-le până când obții o compoziție omogenă și lichidă. Apoi trece amestecul obținut printr-o sită pentru a înlătura cocoloașele.

Compoziția obținută se toarnă într-o tigaie, peste care adaugi zahărul și laptele praf. Este important să gătești la foc mic spre mediu, până când ingredientele se topesc complet și se amestecă uniform.

Amestecul obținut se toarnă într-un vas mare. Apoi adaugă frișca și amestecă până se omogenizează. Lasă vasul în congelator până când înghețata se întărește complet.

Înmoaie biscuiții Lotus în cafea, apoi coace-i în aparatul de vafe timp de 3 minute. Odată scoasă din aparat, așază vafa peste o cană acoperită cu hârtie de copt și dă-i forma unui cornet de înghețată.

Așază desertul pe o farfurie și pune înghețată deasupra. Poți folosi unt de arahide ca topping.

 

Video:

@aquellareceta ¿Cómo no pensé en esto antes? Puse palomitas de maíz en la licuadora y me sorprendió el resultado. #aquellareceta #recetas #receta #viralfood #viral #food ♬ som original - Aquella Receta

Ce floricele de porumb trebuie să eviți

Foarte mulți oameni sunt de părere că floricelele de porumb reprezintă o gustare ideală, însă nu toate variantele care există pe piață sunt sănătoase.

Trebuie să eviți floricelele foarte procesate, care conțin cantități mari de grăsimi hidrogenate, zahăr sau arome artificiale. Ele sunt o sursă de calorii inutile și pot crește riscul de boli metabolice.

Floricelele care conțin foarte multă sare pot afecta sănătatea inimii, mai ales în cazul în care sunt consumate des sau în cantități mari. De asemenea, floricelele de porumb care au în compoziție coloranți și conservanți ar trebui evitate.

Floricelele special create pentru cuptorul cu microunde sunt de multe ori asociate cu uleiuri vegetale parțial hidrogenate și arome sintetice care afectează în mod negativ profilul lipidic.

Floricelele preparate acasă, cu puțin ulei și fără prea mult zahăr sau prea multă sare, reprezintă cea mai sănătoasă alegere, deoarece acestea oferă o mulțime de beneficii.

Atunci când cumperi floricele de porumb, este important să citești cu atenție etichetele și să alegi variante simple, cu ingrediente naturale.

