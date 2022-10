Nouă înșelătorie în România. O femeie din Cluj era să piardă 400.000 de euro. Ce este metoda "RIP Deal"

O femeie din Cluj-Napoca era cât pe ce să piardă 400.000 de euro, după ce patru indivizi din București și Germania au încercat să o înșele prin metoda "RIP Deal", scrie Ziarul de Iași. Escrocii au fost prinși în flagrant de polițiștii clujeni în timp ce încercau să o șantajeze.

Sub pretextul că sunt investitori germani, au încercat să obțină de la aceasta 400.000 de euro în criptomonede. Pentru a-i câștiga încrederea, unul dintre indivizi i-ar fi prezentat femeii un act de identitate, aparent emis de autoritățile din Belgia, și i-ar fi spus că are o situație financiară extrem de bună. Femeia l-a crezut pe bărbat și s-ar fi întâlnit în Austria pentru a discuta mai multe. Între timp, polițiștii au intrat pe fir și i-au prins pe indivizi chiar înainte de realizarea tranzacției.

Metoda "Rip Deal" sau înscenarea luxului, constă în câștigarea încrederii victimei prin crearea unei imagini de stabilitate financiară, pentru a realiza o tranzacție cu o sumă însemnată de bani.

Înșelăciune cu haine vechi. Cum au reușit două persoane să câștige sute de mii de lei făcând comenzi online

Două persoane care cumpărau haine de pe internet au reușit să câștige mii de lei, iar acum sunt cercetate pentru înșelăciune. Se pare aceste persoane comandau haine online, achitau produsele, iar după ce le primeau le returnau. În loc să înapoieze produsele primite, ele trimiteau în colete alte haine, vechi și uzate. Prejudiciul cauzat este de 385.000 de lei.

"Astăzi, 12 octombrie 2022, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie, în Capitală, la domiciliul unor persoane, faţă de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.



Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada aprilie - august, două persoane ar fi efectuat comenzi online, de articole vestimentare, de pe site-ul unei societăţi comerciale, ar fi achitat produsele, iar după primirea acestora, în baza cererii de retur, ar fi restituit în locul bunurilor comandate, articole vestimentare uzate, primind totodată contravaloarea acestora, achitată iniţial. Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat este de 385.000 de lei.



"Au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, iar persoanele vizate au fost conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale. Cercetările sunt continuate, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată (323 de acte materiale).



Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", a transmis Poliția Capitalei, potrivit Agerpres. Vezi mai mult AICI.

