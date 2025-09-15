Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video

Lucrările la Sala Polivalentă Tulcea sunt în plină desfășurare, iar stadiul acestora este unul avansat. Noua sală, cu aproape 5000 de locuri și două terenuri etajate, va putea găzdui competiții sportive europene, concerte și alte evenimente culturale.

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a explicat că ideea sălii polivalente a pornit din lipsa unei săli moderne pentru competiții, sala veche având circa 1000 de locuri. Noua sală va avea două terenuri etajate, aproape 5000 de locuri, parcare și facilități moderne.

„Noi nu aveam o sală pe măsura unor competiții europene. Trebuia să jucăm așa cum jucam, cu 1000 și ceva de locuri într-o sală veche. De aici a plecat ideea și tot oamenii au spus: „Ne trebuie și nouă o sală pentru că vrem să facem performanță pe sporturile de echipă și nu avem unde".

Așa s-a născut această sală. Va fi una dintre cele mai frumoase din țară. Este cu două terenuri etajate: unul de antrenament jos, terenul de joc deasupra, cu spațiala, cu parcări, cu aproape 5000 de locuri, deci o sală care se poate duce fără niciun fel de probleme în orice competiție europeană.

Eu am asemănat-o cu Allianz Arena din München. Este o versiune în miniatură a stadionului Allianz Arena. Așa va arăta și pe exterior”, a spus Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.

Ce va conține cubul media

Cubul media al sălii, compus din 64 de televizoare și panouri LED eficiente energetic, va proiecta diverse imagini fără a degaja căldură excesivă, a explicat Răzvan Voica, manager proiect instalații.

„Ceea ce vedeți cu acest cub media montat - și căruia o să-i dăm drumul curând, într-o săptămână-două o să-i facem probele de casă - sunt acele panouri sau „televizoare”, care se văd în terenurile de baschet american, pe care vor fi proiectate diverse imagini.

El este format din 64 de televizoare, pe fiecare latură sunt panouri LED, care sunt mici consumatoare de energie. Suprafața radiantă, deși se vede că este mare, nu va da afară căldură foarte multă, și atunci am căutat să îmbinăm utilul cu plăcutul și să putem ține cont și de faptul că aceste panouri să nu radieze foarte multă căldură în sală, respectiv să nu mergem pe niște consumuri foarte mari de răcire”, a spus Răzvan Voica, manager proiect instalații.

Inginerul Paul Leon a precizat că sala va avea în total 4670 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

„Sunt în total 4670 de locuri, inclusiv cele pentru persoane cu dizabilități”, a spus inginerul Paul Leon.

Unde vor fi amplasate boxele

Răzvan Voica a explicat că sala va avea două rânduri de boxe, ambele vor funcționa simultan și vor putea fi utilizate atât pentru sonorizare, cât și pentru evacuare în situații de urgență.

„Boxele vor fi amplasate pe structura metalică, ceea ce se vede la nivelul sălii, și pe stâlpii de susținere ai acoperișului. Vor fi două rânduri de boxe, una pentru sonorizarea ambientală și una pentru un rând de difuzoare pentru evacuare.

Ele vor fi funcționale simultan și vor putea fi uzitate atât pentru partea de sonorizare sală, cât și pentru partea de evacuare, în cazul producerii unui eveniment nedorit, incendiu sau orice altceva”, a spus Răzvan Voica, manager proiect instalații.

Video:

