Data publicării:

EXCLUSIV  Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri

Lucrările la Sala Polivalentă Tulcea sunt în plină desfășurare, iar stadiul acestora este unul avansat. Noua sală, cu aproape 5000 de locuri și două terenuri etajate, va putea găzdui competiții sportive europene, concerte și alte evenimente culturale.

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a explicat că ideea sălii polivalente a pornit din lipsa unei săli moderne pentru competiții, sala veche având circa 1000 de locuri. Noua sală va avea două terenuri etajate, aproape 5000 de locuri, parcare și facilități moderne.

„Noi nu aveam o sală pe măsura unor competiții europene. Trebuia să jucăm așa cum jucam, cu 1000 și ceva de locuri într-o sală veche. De aici a plecat ideea și tot oamenii au spus: „Ne trebuie și nouă o sală pentru că vrem să facem performanță pe sporturile de echipă și nu avem unde".

Așa s-a născut această sală. Va fi una dintre cele mai frumoase din țară. Este cu două terenuri etajate: unul de antrenament jos, terenul de joc deasupra, cu spațiala, cu parcări, cu aproape 5000 de locuri, deci o sală care se poate duce fără niciun fel de probleme în orice competiție europeană.

Eu am asemănat-o cu Allianz Arena din München. Este o versiune în miniatură a stadionului Allianz Arena. Așa va arăta și pe exterior”, a spus Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.

 

3. -imagine fara descriere- (razvan-voica_22482800.jpg)

 

Ce va conține cubul media

Cubul media al sălii, compus din 64 de televizoare și panouri LED eficiente energetic, va proiecta diverse imagini fără a degaja căldură excesivă, a explicat Răzvan Voica, manager proiect instalații.

„Ceea ce vedeți cu acest cub media montat - și căruia o să-i dăm drumul curând, într-o săptămână-două o să-i facem probele de casă - sunt acele panouri sau „televizoare”, care se văd în terenurile de baschet american, pe care vor fi proiectate diverse imagini.

El este format din 64 de televizoare, pe fiecare latură sunt panouri LED, care sunt mici consumatoare de energie. Suprafața radiantă, deși se vede că este mare, nu va da afară căldură foarte multă, și atunci am căutat să îmbinăm utilul cu plăcutul și să putem ține cont și de faptul că aceste panouri să nu radieze foarte multă căldură în sală, respectiv să nu mergem pe niște consumuri foarte mari de răcire”, a spus Răzvan Voica, manager proiect instalații. 

Inginerul Paul Leon a precizat că sala va avea în total 4670 de locuri, inclusiv pentru persoane cu dizabilități.

„Sunt în total 4670 de locuri, inclusiv cele pentru persoane cu dizabilități”, a spus inginerul Paul Leon.

Unde vor fi amplasate boxele

Răzvan Voica a explicat că sala va avea două rânduri de boxe, ambele vor funcționa simultan și vor putea fi utilizate atât pentru sonorizare, cât și pentru evacuare în situații de urgență.

„Boxele vor fi amplasate pe structura metalică, ceea ce se vede la nivelul sălii, și pe stâlpii de susținere ai acoperișului. Vor fi două rânduri de boxe, una pentru sonorizarea ambientală și una pentru un rând de difuzoare pentru evacuare.

Ele vor fi funcționale simultan și vor putea fi uzitate atât pentru partea de sonorizare sală, cât și pentru partea de evacuare, în cazul producerii unui eveniment nedorit, incendiu sau orice altceva”, a spus Răzvan Voica, manager proiect instalații. 

 

 

Video: 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică
15 sep 2025, 14:08
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
15 sep 2025, 14:00
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
15 sep 2025, 14:00
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
15 sep 2025, 14:08
Ți-e frică să zbori? Iată șapte trucuri pentru a-ți gestiona anxietatea
15 sep 2025, 13:25
Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Interviu cu Eugen Ilea
15 sep 2025, 13:10
ParintiSiPitici.ro
„Cum să fii profesor în 2025 să te duci la trei școli?” Prof. Claudia Chiru denunță măsurile luate în Educație și cere ministrului soluții reale / VIDEO
15 sep 2025, 13:01
Informare privind distribuția normelor didactice în 2025 - 2026, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea 141/2025
15 sep 2025, 12:44
Irina Columbeanu îi calcă pe urme mamei sale. Mesajul Monicăi, după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion Festival
15 sep 2025, 12:46
DNA: Fost director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
15 sep 2025, 12:27
Preotul Gabriel Cazacu, parohul Bisericii Cașin, invitat la Născuți în diaspora
15 sep 2025, 11:56
Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video
15 sep 2025, 13:33
Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie
15 sep 2025, 11:40
Rusia avertizează Europa: vom urmări orice stat care ne confiscă activele
15 sep 2025, 11:42
O croitoreasă româncă a organizat în Italia o prezentare de modă pentru oamenii din cartier: „Clienții mei sunt familia mea”
15 sep 2025, 11:17
SUA și China, aproape de un acord privind aplicația TikTok, după negocierile de la Madrid
15 sep 2025, 11:42
De câți bani ai nevoie pentru a fi fericit? Iată ce spune un studiu
15 sep 2025, 10:29
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
Decizia luată de Coreea de Sud pentru a reduce numărul accidentelor mortale la locul de muncă
15 sep 2025, 10:38
De la elevă din Galați la studentă în America: Povestea Juliei Boca și cum îți poți îndeplini visul de a studia în Ivy League
15 sep 2025, 10:43
Karol Nawrocki a aprobat desfășurarea forțelor NATO pe teritoriul Poloniei
15 sep 2025, 09:42
Otopeni, rușinea Europei? Pasageri blocați, europarlamentar revoltat: Bătaie de joc! / video
15 sep 2025, 09:37
Fructele cresc colesterolul și grăsimea abdominală. Bilic: La ce trebuie să fii atent
15 sep 2025, 10:01
Un român din Londra a făcut primul joc video cu peisaje românești. Cum arată Arkadian Days
15 sep 2025, 09:15
Un bărbat a călcat în picioare, la propriu, florile, lumânările și drapelele depuse de americani în memoria lui Charlie Kirk / video
15 sep 2025, 09:15
Trump și Starmer vor semna un acord nuclear în timpul vizitei președintelui SUA la Londra
15 sep 2025, 09:14
Rusia amenință Europa în simulări militare: Șase țări, ținte ale armelor „imposibil de interceptat”
15 sep 2025, 09:09
Luni, ora 12:00, la DCNews: Victor Ponta, în direct cu Bogdan Chirieac / video
15 sep 2025, 09:45
Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala
15 sep 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Farsă nereușită
15 sep 2025, 08:37
Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor
15 sep 2025, 09:00
SUA: China denaturează documente istorice despre cel de-al Doilea Război Mondial pentru a subjuga Taiwanul
15 sep 2025, 08:39
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
15 sep 2025, 08:34
România, investiţiile şi comerţul exterior. Doru Frunzulică (ARICE) interviu la DC News TV
15 sep 2025, 08:19
Scandal într-un avion care venea de la Tel Aviv la București. Ce s-a întâmplat
15 sep 2025, 08:24
Lucrările de la Sala Polivalentă Tulcea avansează. Care este stadiul lucrărilor
15 sep 2025, 08:15
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video
14 sep 2025, 23:16
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
14 sep 2025, 22:10
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
14 sep 2025, 21:46
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
14 sep 2025, 19:33
Șefa diplomaţiei UE, mesaj de ultimă oră despre drona care a intrat în spațiul aerian românesc
14 sep 2025, 17:03
Ministerul Apărării, detalii despre intervenţia în cazul dronei care a pătruns în spaţiul aerian românesc
14 sep 2025, 15:51
Filmele europene, noua sursă de finanţare pentru războiul Rusiei?
14 sep 2025, 15:11
Emmy 2025. De la "The White Lotus" la "The Penguin" - competiție strânsă pentru trofee
14 sep 2025, 14:03
„Nu pentru politică”: De ce procesul pentru uciderea lui Charlie Kirk nu e federal
14 sep 2025, 13:11
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
14 sep 2025, 12:34
Accident grav în fața Palatului Cotroceni. O ambulanță implicată, trei răniți
14 sep 2025, 12:04
Ucraina răspunde atacurilor ruseşti cu drone printr-o măsură neobișnuită
14 sep 2025, 11:59
Dronă interceptată în spaţiul aerian românesc. Chirieac: Nu a fost eroare, ci un test. România trebuie să invoce Articolul 4 NATO
14 sep 2025, 11:19
Donald Trump va participa la înmormântarea lui Charlie Kirk. Când va avea loc
14 sep 2025, 10:59
Cele mai noi știri
acum 18 minute
Nucile - superalimentul toamnei. Beneficiile uimitoare confirmate de știință
acum 18 minute
OCDE 2026: România, aproape de o schimbare istorică
acum 25 de minute
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
acum 26 de minute
China, deranjată de cerința lui Trump pentru țările membre NATO: Vom riposta ferm
acum 26 de minute
Conor McGregor şi-a retras candidatura la preşedinţia Irlandei
acum 53 de minute
Noua bijuterie a Tulcei: Sala Polivalentă cu cub media și design futurist / video
acum 1 ora 1 minute
Ți-e frică să zbori? Iată șapte trucuri pentru a-ți gestiona anxietatea
acum 1 ora 16 minute
Educația trece prin vremuri tensionate: Măsuri de austeritate, nemulțumiri, proteste. Interviu cu Eugen Ilea
Cele mai citite știri
acum 5 ore 52 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
pe 14 Septembrie 2025
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel