Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimantelor (ANSVSA) a anunţat retragerea din magazine a unui condiment.

Este vorba despre cuișoarele de la Kamis. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimantelor (ANSVSA) avertizează că acest condiment conține niveluri neconforme ale unui compus chimic utilizat în scopuri fitosanitare, numit clorpirifos.

Produsul a fost retras din magazinele Mega Image, Profi și Selgros.

"Dorim să vă aducem la cunoștință că Mega Image a retras de la vânzare produsul KAMIS CONDIMENT CUIȘOARE 10G numărul de lot 0002791365 cu termenul de valabilitate 17.02.2028.

Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului, având în vedere detectatarea unor niveluri neconforme ale unui compus chimic utilizat în scopuri fitosanitare, numit clorpirifos.

Recomandări pentru consumatori

Considerând că sănătatea consumatorilor este cea mai importanta, Mega Image solicita clienților să NU consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul sus menționat și roagă cu amabilitate să le distrugă sau să le returneze la punctul de vânzare din care s-a achiziționat produsul.

Este necesara prezentarea bonului fiscal. Consumatorii sunt rugați să returneze produsul cu datele menționate mai sus până la data de 26.09.2025. Le cerem scuze clienților noștri pentru neplăcerea creată și îi asigurăm că monitorizăm permanent calitatea și siguranța produselor noastre", transmite Mega Image, potrivit mesajului publicat de ANSVSA.

