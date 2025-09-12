Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi

Carrefour România extinde rețeaua de peste 600 de producători ultra-locali, aflați la maximum 50 km de magazine, prin noul proiect de la Piatra Neamț, care aduce noi produse românești în ofertă. De data aceasta, inițiativa urmărește sprijinirea micilor producători și artizani, cu maximum 10 angajați.

În județul Neamț, Carrefour colaborează cu 25 de producători locali de fructe și legume dintr-o rază de până la 80 km față de Piatra Neamț, dintre care 7 se află la mai puțin de 50 km. La această rețea se alătură acum nouă parteneri, completând oferta Carrefour cu băcănie, patiserie, sucuri naturale și alte produse locale.

Prin această colaborare, produsele producătorilor locali ajung direct pe rafturile unui lanț național, ceea ce le oferă vizibilitate crescută și acces la un număr mai mare de clienți. Acest lucru se traduce și printr-o predictibilitate mai mare și o mai bună planificare a producției.

„Punem accent pe susținerea producătorilor locali și aducerea produselor de calitate mai aproape de consumatori. Colaborăm cu peste 1.500 de furnizori locali, iar prin această rețea putem susține atât producția locală, cât și comunitățile în care activăm. Proiectul acesta este însă unul special, diferit față de celelalte inițiative pe care le avem cu producătorii ultra-locali, pentru că se adresează micilor antreprenori, cu maximum 10 angajați.

Susținem astfel mici artizani și antreprenori locali care, de regulă, întâmpină dificultăți în a ajunge pe rafturile marilor rețele de retail. Este o modalitate concretă prin care contribuim la dezvoltarea economiei locale și la diversificarea ofertei pentru clienții noștri, cu produse realizate în comunitățile din care facem parte”, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România, a declarat Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Sprijin pentru producătorii locali și acces la clienți din întreaga rețea Carrefour

De la selectarea producătorilor și până la livrarea produselor pe raft, Carrefour România asigură respectarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță. Fiecare produs listat în magazine respectă legislația privind etichetarea, cu denumire, gramaj, ingrediente, valori nutriționale și termen de valabilitate clar indicate. La recepție sunt verificate avizele și declarațiile de conformitate, iar livrarea se face în condiții optime de igienă și temperatură.

„Prin parteneriatele cu producătorii ultra-locali nu aducem doar produse de calitate pe rafturi, ci sprijinim și comunitățile locale. Din august, rețeaua Carrefour din Neamț s-a extins cu 9 noi producători. Aceștia se alătură celor 25 de producători de fructe și legume deja prezenți în județ, dintre care 7 se află la mai puțin de 50 km de Piatra Neamț. Acest lucru înseamnă că, pe lângă fructe și legume, clienții găsesc acum și produse de băcănie, lichide, patiserie și alte specialități locale”, a precizat Viorica Lăudescu, CSR & Customer Experience Director Carrefour România.

Carrefour introduce în magazine producători locali din Neamț

Berea artizanală din Piatra Neamț ajunge pe rafturile Carrefour prin A.H.A Craft Beer Prod SRL, care combină pasiunea pentru producție cu echipamente moderne.

A.H.A Craft Beer Prod SRL, lansată în decembrie 2024, produce beri artizanale deosebite, cu ajutorul unei linii complete de producție și a echipamentelor moderne de fermentare și îmbuteliere. Fabrica are o suprafață de 525 mp, iar capacitatea anuală de producție ajunge la 300.000 litri de bere pe an.

Carnea uscată de calitate ajunge la clienți prin Delios Cafe, fondată în februarie 2024. Compania se specializează în carne de vită uscată și produse uscate, realizate în hala de producție de 600 mp, echipată cu 14 deshidratoare, aparate de feliat și de ambalare. Capacitatea anuală este de aproximativ 100 tone, iar colectivul de 7 angajați combină rețete variate adaptate gustului local, livrând peste 3.000 de comenzi lunar în Europa.

Produsele apicole ajung la magazine prin familia Drăgușanu, care pune accent pe calitate și procesare modernă. Drăgușanu Elena procesează mierea, polenul și propolisul folosind utilaje moderne din inox. Familia deține 130 de familii de albine, iar într-un an bun o familie poate produce între 15 și 25 kg de miere.

„Afacerea noastră cu albinele a pornit acum nouă ani, ca o pasiune a soțului meu. Am început timid, cu 5-6 familii de albine, iar în prezent avem în jur de 130 de familii. Nu a fost o tradiție moștenită, ci un drum construit prin muncă și dedicare, în care ne-am implicat amândoi. Pas cu pas, am dezvoltat producția și am diversificat gama, pentru ca mierea noastră să ajungă cât mai aproape de clienți. Colaborarea cu Carrefour a venit firesc, pentru că ne-am dorit ca produsele noastre să fie vizibile și apreciate. În prezent, livrăm 18 produse apicole, iar vânzările din prima lună ne-au depășit așteptările. Acest lucru ne încurajează să mergem mai departe și să dezvoltăm în continuare gama noastră de produse”, a declarat Elena Drăgușanu.

Uleiurile din semințe locale sunt produse de Euroferma, cu atenție la procesare și calitate. Euroferma, afacere de familie fondată în 2005, produce uleiuri presate manual din semințe locale, utilizând echipamente moderne de filtrare și îmbuteliere. Fabrica, extinsă pe hale de 7000 mp, are o capacitate anuală de 750 tone.

Premium Nico Bakery, înființată în 2016, realizează produse de panificație folosind utilaje moderne și rețete atent pregătite. Fabrica de 200 mp produce anual aproximativ 151.000 cutii de produse, disponibile în peste 200 de magazine din județele Neamț, Suceava, Bacău și Botoșani.

În domeniul sucurilor naturale și al fructelor bio, Sheva Fruit (marca Nectandru) cultivă 8 hectare de aronia ecologică certificată, iar fabrica de procesare de 800 mp respectă standardele HACCP. Produsele sunt vândute în bacanii, magazine locale și online, iar atenția la calitate și origine le conferă o valoare aparte.

Chiar și afacerile de dimensiuni mici contribuie la diversitatea pieței. Traditional Fruct Prod, cu o suprafață de 30 mp și un singur angajat, produce anual aproximativ 10.000 de borcane de șerbet de fructe, vândute local și în câteva băcănii din țară.

Berile artizanale de mică producție sunt acum pe rafturile Carrefour prin parteneriatul cu WB Artisan. Compania funcționează din noiembrie 2020 cu o unitate complet autonomă energetic de 150 mp. Echipamentele din inox permit realizarea loturilor mici, de până la 30.000 litri pe an, iar berea este distribuită în magazine de specialitate, bacanii și online.

Nu în ultimul rând, Inodelisia, înființată în 2017, produce biscuiți, crackers și sărățele, folosind utilaje moderne. Unitatea de producție de 225 mp are o capacitate anuală de aproximativ 95.000 de pungi de produse, realizate de o echipă de 3 angajați.

