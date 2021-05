VIDEO - Momentul în care o rachetă a distrus sediul Associated Press şi canalului Al Jazira. Noi violențe între Israel și combatanții palestinieni

Israelul şi-a înmulţit atacurile aeriene asupra Fâşiei Gaza sâmbătă, în timp ce combatanţii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor oraşe israeliene, între care şi Tel Aviv, fără ca vreo acalmie să pară avută în vedere în această regiune care se confruntă cu cele mai grave violenţe din 2014, potrivit Reuters şi AFP, scrie Agerpres.



La amiază, un bloc turn în Fâşia Gaza care adăpostea birourile agenţiei de presă americane Associated Press şi canalului de informaţii Al Jazira (din Qatar) s-a prăbuşit după ce a fost lovit de o rachetă israeliană.





Un jurnalist AP a declarat, sub rezerva anonimatului, că imobilul a fost distrus, dar că toate echipele lor sunt în stare bună, deşi şocate.



"O lovitură israeliană a distrus turnul care adăpostea birourile AP din oraşul Gaza", a scris pe Twitter şi Jon Gambrell, jurnalist al agenţiei americane de presă. "Armata l-a avertizat pe proprietarul turnului în care AP îşi are sediul că va fi ţinta" unei lovituri, scrisese el cu puţin timp înainte.



Jurnalişti ai France Presse au văzut la rândul lor blocul turn cu 13 etaje pulverizat de mai multe rachete.





Canalul Al Jazira a confirmat pe Twitter că sediul filialei sale locale se afla în această clădire şi a difuzat în direct imagini cu turnul care se prăbuşea într-un nor de praf.



Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a confirmat că aceasta vizase imobilul, considerând că aici se adăposteau unităţi ale serviciilor de informaţii ale Hamas.



Armata israeliană îi avertizase pe ocupanţii imobilului şi le lăsase suficient de mult timp pentru a-l evacua, a asigurat acelaşi purtător de cuvânt.

Diplomaţi ai ţărilor arabe şi ai SUA încearcă să obţină o încetare a violenţelor soldate până acum cu cel puţin 139 de morţi, între care 39 de copii, în Fâşia Gaza de când au început ostilităţile luni, potrivit unui bilanţ al echipelor de intervenţie palestiniene.



Un israelian de 50 de ani a fost ucis sâmbătă la prânz în Ramat Gan, la periferia Tel Aviv-ului, după tiruri de rachete lansate din Fâşia Gaza, conform serviciilor de intervenţie israeliene şi poliţiei. Astfel, bilanţul victimelor israeliene se ridică la zece morţi, printre care un copil şi un soldat, iar numărul persoanelor rănite la 560, potrivit AFP.



Situată la 70 km nord de Gaza, metropola Tel Aviv fusese deja vizată joi de militanţi palestinieni care lansau rachete din Fâşia Gaza.





Mişcarea islamistă Hamas a indicat că a tras o salvă de rachete ca represalii la o lovitură israeliană "împotriva femeilor şi copiilor" în Gaza. La scurt timp după aceea, sirenele de alarmă au răsunat la Tel Aviv. Eforturile diplomatice întreprinse de ţările din regiune şi de comunitatea internaţională pentru a pune capăt violenţelor au rămas pentru moment fără rezultat.



Egiptul aflat în fruntea iniţiativelor regionale pentru a se încerca să se ajungă la o calmare a situaţiei a trimis ambulanţe în Fâşia Gaza pentru a-i transporta pe răniţi în spitale egiptene



Înaintea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, prevăzută să aibă loc duminică, pentru a discuta despre agravarea violenţelor între Israel şi combatanţii palestinieni, emisarul guvernului american, Hady Amr, responsabil de dosarul israeliano-palestinian în Departamentul de Stat, s-a deplasat la faţa locului vineri.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



???? LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0