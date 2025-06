Noi informații despre ucigașul Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani de la ”Insula Iubirii”

Citește aici: Cine era Teodora Marcu, fata împușcată mortal pe stradă. Își dorea "o casă cu râsete de copii și miros de prăjituri"

De Ziua Copilului, fiica Teodorei Marcu nu mai are mamă. Copilul din pântecele ei nu mai are viață. O crimă îngrozitoare a cutremura România sâmbătă seară. Teodora, o tânără multe prea firavă încă de când a ajuns în atenția publică, prin participarea la ”Insula Iubirii”, și-a găsit sfârșitul, neașteptat, cu copilul în brațe. Criminalul ei a fost prins în doar câteva ore de Poliție. A fugit, iar când s-a văzut încolțit de anchetatori, a ales să plătească cu viața, nu o viață.

Șefă a IPJ Ilfov este o femeie, Mădălina Moșoiu. Ea, chestor de poliție, a ieșit astăzi cu declarații:



”Acţiunea autorului s-a desfăşurat ieri, în jurul orei 19:00, imediat, într-un minut sau două, o persoană a apelat serviciul unic de urgenţă 112, o persoană care era prezentă la locul evenimentului. În foarte scurt timp poliţiştii care au fost îndrumaţi la faţa locului au ajuns şi au constatat faptul că persoana respectivă, victima, prezenta plăgi împuşcate. (...) La momentul intervenţiei la faţa locului au fost suplimentate efectivele, în sensul că am direcţionat la locul evenimentului echipaje şi poliţişti din cadrul structurilor de investigaţii criminale, ordine publică, am adus la faţa locului câini de urmă, specialiştii de poliţie canină şi de asemenea ordine publică şi rutieră. În acest context, conducerea Poliţiei Române a direcţionat la faţa locului specialişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, precum şi din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, aceştia fiind coordonaţi direct de la faţa locului de conducătorii structurilor respective. În foarte scurt timp am reuşit identificarea autorului".



”Am identificat persoana în cauză, în sensul că am stabilit numele, prenumele acestuia, datele lui de identificare, precum şi faptul că era posibil să se deplaseze cu cinci autovehicule pe care le-am identificat ca fiind utilizate de către acesta. Imediat au fost transmise în teren şi către judeţele limitrofe, către toţi poliţiştii din judeţele limitrofe, au fost transmise semnalmentele persoanei în cauză, precum şi posibilele autovehicule cu care acesta s-ar fi putut deplasa” a mai spus Moşoiu, conform Agerpres.

În maximum trei ore, a fost găsit criminalul. Nu plecase departe de locul crimei. A fost găsit ”în zona unei parcări a complexului respectiv”.



”În momentul în care acesta s-a simţit încolţit de poliţişti, în momentele următoare s-a auzit un foc de armă, iar după ce ne-am deplasat în zona respectivă am constatat că acesta s-a sinucis prin împuşcare, în zona capului. La faţa focului a fost tras un singur foc de armă, respectiv cu care autorul s-a sinucis. Nu au fost afectate alte persoane, nu au existat alte victime sau alte persoane care să fi suferit vătămări. De asemenea, aş vrea să mai precizez faptul că asupra bărbatului respectiv au fost găsite două arme letale de foc, iar cu una dintre acestea s-a sinucis. Cele două arme au fost ridicate de către specialiştii din cadrul Serviciului de arme din cadrul IPJ Ilfov şi urmează să stabilim şi provenienţa acestora. Cazul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, în dosar efectuându-se cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de omor", a continuat Mădălina Moşoiu.

Criminalul, un pericolul public



Comisarul şef Remus Mugurel Florea, adjunct al şefului IPJ Ilfov, a afirmat că bărbatul, "care comisese o crimă cu sânge rece", era înarmat şi "putea să-şi continue evoluţia infracţională, putea continua să agreseze civili sau chiar forţele de ordine".



"S-a acţionat profesionist, echilibrat, iar obiectivul principal a fost acela de a nu pune în pericol nici vieţile civililor aflaţi în zonă, chiar dacă noi făcusem un perimetru destul de larg, dar nici intervenţia colegilor noştri care au acţionat la acest caz. Putem afirma cu fermitate că acest obiectiv a fost atins, nu au existat victime, nici în rândul cetăţenilor, dar nici în rândul forţelor de ordine", a mai spus comisarul şef.



Comisarul şef Dragoş Ungureanu, şeful Serviciului Acţiuni Speciale Ilfov, a afirmat că acţiunea "a avut loc în siguranţă deplină".



"Vreau să vă asigur că odată ce a fost identificat, localizat, am încercat să împingem eventualul pericol către zona de câmp dinspre zona populată. Totul s-a făcut conform dispoziţiilor şi antrenamentului", a precizat Dragoş Ungureanu.

