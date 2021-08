Noi fisuri în corpul Stației Spațiale Internaționale. Astronauții se simt în pericol și spun că aceasta începe să-și arate vârsta

Cosmonauții ruși au descoperit fisuri pe modulul Zarya al Stației Spațiale Internaționale (ISS) și sunt îngrijorați de faptul că fisurile s-ar putea răspândi în timp, a raportat luni (30 august) un înalt oficial spațial.

"Au fost găsite fisuri superficiale în unele locuri pe modulul Zarya", a declarat Vladimir Solovyov, inginerul șef al corpului de rachete și spațiu Energia, pentru agenția de știri RIA, potrivit Reuters.

"Acest lucru este rău și sugerează că fisurile vor începe să se răspândească în timp.", a mai precizat acesta.

Modulul Zarya, numit și blocul funcțional de marfă, a fost prima componentă a ISS lansată vreodată, după ce a explodat pe orbită pe 20 noiembrie 1998, potrivit NASA.

Solovyov a declarat recent că ISS începe să-și arate vârsta și a avertizat că ar putea exista o „avalanșă” de echipamente distruse după 2025, potrivit Reuters.

Panică printre astronauți

Apariția acestor noi fisuri urmează mai multor incidente recente ale Stației Spațiale Internaționale. În martie, cosmonauții ruși au sigilat două mici crăpături - la fel de largi ca firele de păr umane - în modulul Zvezda, potrivit Space.com.

Modulul Zvezda conține locuințe pentru doi cosmonauți și acceptă sistemele de susținere a vieții stației, împreună cu sistemele de susținere a vieții de rezervă în partea SUA a stației. Micile fisuri din modul s-au considerat a fi sursa unei scurgeri de aer pe care NASA și agenția spațială rusă Roscosmos au investigat-o de mai multe luni, scrie ScienceAlert.

Și în august, propulsoarele cu jet de pe modulul de cercetare rus Nauka au tras în mod neașteptat și au împins întreaga stație din loc, potrivit Space.com.

Un astronaut a cultivat o floare în spațiu

e 16 ianuarie 2016, comandantul expediției spațiale Scott Kelly a distribuit online imaginile cu prima floare care a crescut și a înflorit în spațiu. Planta Zinnia a fost crescută în sistemul de cultivare al plantelor și legumelor de pe Stația Spațială Internațională. A fost un proces dificil cultivarea plantei în spațiu, dar acest experiment le-a oferit oamenilor de știință oportunitatea de a înțelege modul în care plantele se pot dezvolta în microgravitație, informează Unilad.

În luna decembrie a aceluiași an Kelly a descoperit că „plantele nu arată foarte bine”.

„Știți, dacă am ajunge pe Marte și am cultiva plante, noi am fi responsabili de decizia de a le uda. Cam la fel este și în curtea din spatele casei mele, mă uit și îmi spun - poate că ar trebui să ud iarba astăzi. Cred că asta este abordarea aici”, a transmis Kelly.

Luând în considerare spusele comandantului Kelly, echipa de oameni de știință ai NASA specializați pe plante au scos „Ghidul de îngrijire al Zinnia pentru grădinarul de pe orbită”. Ghidul are o singură pagină și vine în sprijinul lui Kelly și a grădinii sale spațiale (vezi imaginea AICI).