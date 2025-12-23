€ 5.0908
Stiri

Avocații avertizează: modificările propuse de Guvern pot bloca funcționarea justiției
Data actualizării: 13:52 23 Dec 2025 | Data publicării: 13:48 23 Dec 2025

Avocații avertizează: modificările propuse de Guvern pot bloca funcționarea justiției
Autor: Alexandra Curtache

csm sigla csm institutie justitie Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Foto: Agerpres
 

Justiția riscă blocaje serioase după ce Guvernul propune eliminarea indexării automate a onorariilor avocaților din oficiu. Uniunea Națională a Barourilor din România avertizează că măsura subminează dreptul la apărare, descurajează avocații și afectează direct accesul cetățenilor la justiție.

Uniunea Națională a Barourilor din România se opune categoric intenției Guvernului de a elimina din Legea nr. 51/1995 mecanismul de indexare anuală a onorariilor din oficiu și de a-l înlocui cu o formulă discreționară, condiționată de „fondurile aprobate cu această destinație”, discutată în ședința de Guvern din 23 decembrie 2025.

Propunerea de modificare a art. 84 din Legea nr. 51/1995, potrivit căreia onorariile din oficiu ar putea fi indexate doar prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Justiției, după aprobarea legii bugetare și exclusiv în limita fondurilor alocate, elimină orice garanție de predictibilitate și transformă o obligație legală a statului într-o decizie politică arbitrară.

Dreptul la apărare, afectat de lipsa predictibilității financiare

Această măsură lovește simultan în accesul cetățenilor la justiție și în instituția fundamentală a apărării într-un stat de drept.

UNBR a avertizat în mod repetat asupra subfinanțării cronice a justiției și asupra consecințelor sale sistemice. În loc să corecteze aceste disfuncții, Guvernul alege să le adâncească, atacând chiar mecanismul care asigură funcționarea minimă a apărării din oficiu.

Eliminarea indexării automate, în condițiile unei inflații reale și constante, echivalează cu subfinanțarea deliberată a apărării și cu transferarea costului funcționării justiției pe umerii avocaților.

Mai grav, întârzierile repetate, de luni de zile, la plata onorariilor din oficiu au devenit o realitate curentă. Aceste întârzieri nu sunt simple disfuncționalități administrative; ele arată felul în care statul își tratează cetățenii și drepturile lor fundamentale. Un stat care nu plătește apărarea din oficiu transmite, implicit, că dreptul la apărare este secundar, negociabil și dispensabil.

Citește și: Mizele cu referendumul și suspendarea lui Nicușor Dan

Avocații avertizează asupra riscului de blocaje în instanțe

Efectele acestui demers sunt previzibile și grave: demotivarea masivă a avocaților de a prelua cauze din oficiu; blocaje procedurale, accentuarea dezechilibrului dintre acuzare și apărare, într-un sistem deja fragil; amânări și întârzieri sistemice în instanțe, toate acestea cu impact direct asupra cetățenilor.

Este inadmisibil ca, într-un context în care justiția este deja supusă presiunilor politice, publice și bugetare, soluția Guvernului să fie slăbirea deliberată a apărării, ultima linie de protecție a cetățeanului în fața forței coercitive a statului.

Onorariile pentru oficii nu sunt un „beneficiu” acordat avocaților, ci instrumentul prin care statul își îndeplinește obligația constituțională și convențională de a garanta dreptul efectiv la apărare. Un stat care acceptă umilirea apărării prin neplată și funcționarea justiției pe datorie își asumă conștient erodarea propriilor fundamente democratice.

Lipsa consultării Uniunea Națională a Barourilor din România în elaborarea acestei propuneri ridică o problemă serioasă de loialitate instituțională și de respect față de mecanismele dialogului democratic.

UNBR solicită retragerea imediată a acestei propuneri și reafirmă, fără echivoc, că dreptul la apărare nu este negociabil, nu este ajustabil contabil și nu poate fi sacrificat în numele unei austerități bugetare prost înțelese.

Urmăriți DCNews și pe Google News

avocati
guvern
justitie
