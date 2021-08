Un astronaut a cultivat o floare în spațiu

Pe 16 ianuarie 2016, comandantul expediției spațiale Scott Kelly a distribuit online imaginile cu prima floare care a crescut și a înflorit în spațiu. Planta Zinnia a fost crescută în sistemul de cultivare al plantelor și legumelor de pe Stația Spațială Internațională. A fost un proces dificil cultivarea plantei în spațiu, dar acest experiment le-a oferit oamenilor de știință oportunitatea de a înțelege modul în care plantele se pot dezvolta în microgravitație, informează Unilad.

În luna decembrie a aceluiași an Kelly a descoperit că „plantele nu arată foarte bine”.

„Știți, dacă am ajunge pe Marte și am cultiva plante, noi am fi responsabili de decizia de a le uda. Cam la fel este și în curtea din spatele casei mele, mă uit și îmi spun - poate că ar trebui să ud iarba astăzi. Cred că asta este abordarea aici”, a transmis Kelly.

Luând în considerare spusele comandantului Kelly, echipa de oameni de știință ai NASA specializați pe plante au scos „Ghidul de îngrijire al Zinnia pentru grădinarul de pe orbită”. Ghidul are o singură pagină și vine în sprijinul lui Kelly și a grădinii sale spațiale.

Șoareci spațiali

O cercetare deschizătoare de drumuri în domeniul reproducerii în spaţiu, care a condus la naşterea unor şoareci sănătoşi cu ajutorul lichidului seminal liofilizat depozitat timp de mai mulţi ani pe orbita terestră, demonstrează posibilitatea de procreere dincolo de Pământ, cu implicaţii viitoare pentru exploratorii cosmosului, relatează marţi Reuters, citat de Agerpres.



Oamenii de ştiinţă au anunţat că au produs 168 de pui de şoarece folosind spermă care a fost depozitată la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) timp de cinci ani şi zece luni şi a fost apoi rehidratată la revenirea pe Pământ şi injectată în ovule nefertilizate, transferate ulterior la femele de şoareci într-un laborator japonez.



Celulele din lichidul seminal au fost expuse la radiaţii de 170 de ori mai mari în comparaţie cu sperma depozitată la sol în scopuri comparative, la Centrul Spaţial Tsukuba al Agenţiei Japoneze de Explorare Aerospaţială (JAXA).