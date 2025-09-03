Noi detalii despre cazul Danielei, supraviețuitoarea a 14 lovituri de cuțit: „Încă îmi este greu să dorm”

La aproape opt luni de la atacul din Ajunul Crăciunului, Daniela Manda, o româncă de 40 de ani, continuă să își ducă zilele cu durere și teamă. „Sunt nopți în care încă mă chinui să dorm. Încă mă doare mâna, la următoarea vizită îmi vor spune dacă trebuie să fiu operată din nou”, povestește ea conform Corriere della Sera.

Daniela a fost înjunghiată de 14 ori de soțul ei, Daniel Manda, un șofer de camion,în vârstă de 49 de ani, în fața supermarketului Lidl din Seriate, Italia, sub privirile mai multor martori.

Bărbatul se află acum în închisoare, acuzat de tentativă de omor calificat și hărțuire, iar Daniela locuiește împreună cu cei doi copii ai săi, un băiat de 18 ani și o fată de 14 ani, după ce a obținut custodia exclusivă.

Deși încearcă să își refacă existența, femeia se confruntă cu dificultăți uriașe. „Am un salariu de 500 de euro, chirie și facturi de plătit. Reușesc să mă descurc până la un anumit punct, dar cu siguranță nu pot să plătesc ipoteca pentru casa din Pedrengo, care mă tem că va fi scoasă la licitație”, spune ea, conform presei străine.

Problemele financiare se adaugă traumei fizice și emoționale. Mâna stângă, lovită adânc în timpul atacului, îi creează încă mari dificultăți la locul de muncă, unde lucrează ca muncitor în depozit. „Ar trebui să o țin în repaus, dar este imposibil”, explică femeia.



Procesul lui Daniel Manda

Pe partea judiciară, ancheta a avansat rapid. Procurorul Emma Vittorio a cerut judecarea imediată a lui Daniel Manda, procedură prevăzută atunci când probele sunt considerate solide. Instanța a stabilit pentru 12 noiembrie o audiere, unde se va decide dacă bărbatul poate beneficia de procedura abreviată, care i-ar putea reduce pedeapsa cu o treime.

Avocatul său, Lorenzo Mele, îl asistă în acest proces. În fața procurorilor, Manda a încercat să conteste acuzațiile, susținând că nu el avea cuțitul de 15 centimetri folosit în atac și negând faptele de hărțuire. Totuși, anchetatorii au adunat probe solide, inclusiv mesaje de amenințare trimise pe Whatsapp: „Te voi găsi, nicio problemă” sau „Vei fi rănită”.



Ziua atacului

Pe 6 ianuarie, în plină zi, Daniela a fost atacată cu 14 lovituri de cuțit în față, gât, lateral și spate. Momentul a fost oprit doar datorită curajului unui electrician din Pedrengo și al unui soldat aflat în afara serviciului, care au reușit să-l dezarmeze pe agresor. Soldatul a fost rănit în timpul intervenției.

Martorii au povestit că, în seara anterioară, bărbatul își anunțase intențiile criminale, strigând în fața unei prietene a Danielei: „Ești martor, o voi urmări pe Daniela și o voi ucide”.

În ciuda durerilor și a fricii care o însoțesc zilnic, Daniela încearcă să meargă mai departe pentru copiii ei.

„Mă gândesc adesea la acea dimineață. Îmi este greu să merg mai departe și, până se termină totul, nu știu la ce să mă aștept. Încă mi-e teamă”, mărturisește ea.

