€ 5.0885
|
$ 4.3738
|
 
Data publicării: 11:31 15 Oct 2025

Noi confruntări armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan: Zeci de victime civile
Autor: Elena Aurel

india pakistan afganistan iran Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user15303534
 

Peste zece civili au fost ucişi şi circa 100 au fost răniţi în noi ciocniri la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan, în cele mai grave confruntări armate izbucnite între cele două ţări vecine din ultimii ani, relatează AFP, citată de Agerpres.

Acest nou episod de violenţe a fost declanşat săptămâna trecută după explozii produse în Afganistan, inclusiv două în capitala Kabul, atribuite Pakistanului.

Ca represalii, guvernul taliban a lansat sâmbătă o ofensivă la frontieră, la care Islamabad a promis un "răspuns ferm".

Zeci de morţi au fost raportaţi de ambele părţi sâmbătă şi duminică, iar confruntările armate au fost reluate miercuri în zori.

Cincisprezece civili au fost ucişi în regiunea afgană Spin Boldak, a declarat pentru AFP Ali Mohammad Haqmal, purtător de cuvânt al departamentului de informaţii al oraşului la frontieră, care a raportat tiruri de mortiere.

Numărul deceselor a fost confirmat de Abdul Jan Barak, un oficial de la spitalul din Spin Boldak, care a declarat că peste 80 de femei şi copii au fost răniţi.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a acuzat forţele pakistaneze că au lansat "încă o dată" atacuri pe teritoriul afgan, "folosind arme uşoare şi grele în districtul Spin Boldak".

Potrivit acestuia, 12 civili au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi, a precizat el într-un comunicat, fără a menţiona victime în rândul forţelor de securitate afgane.

Calmul a revenit în zonă după ce soldaţi pakistanezi au fost ucişi şi arme au fost confiscate, a declarat Mujahid.

Pakistanul nu a comentat imediat informaţiile, însă surse locale din domeniul securităţii au declarat că au fost vizate poziţii afgane în districtul Kurram, mai la nord.

Toate magazinele din Spin Boldak sunt închise, iar mulţi locuitori au fugit din zonă, a remarcat un corespondent AFP.

Aceste noi confruntări armate survin pe fondul tensiunilor recurente dintre cele două ţări vecine, alimentate de probleme legate de securitate.

Pakistanul, care se confruntă cu o recrudescenţă a atacurilor împotriva forţelor sale de securitate, acuză Afganistanul că "adăposteşte" grupări teroriste, conduse de talibanii pakistanezi (TTP), acuzaţie pe care Kabulul o neagă.

Joi, ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a insistat în Parlament că numeroasele încercări de a convinge talibanii afgani să înceteze să sprijine TTP au eşuat.

Această mişcare, care susţine că împărtăşeşte aceeaşi ideologie ca talibanii afgani, este acuzată de Islamabad că a ucis sute de soldaţi ai săi din 2021.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pakistan
afganistan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
AfterMidnight vrea să pună România pe harta Americii! Cum a luat naștere trupa de băieți
Publicat acum 4 minute
Lege nouă pentru litoral. Vor mai plăti oamenii șezlongurile? Ce se va întâmpla de acum înainte la mare în România
Publicat acum 17 minute
România, țara plină de stadioane moderne, dar fără perfomanță. Florian Petrică arată un paradox: La noi e fix pe dos
Publicat acum 27 minute
Semnal pozitiv de la Consiliul Fiscal: România ar putea înregistra o creştere economică anul acesta
Publicat acum 28 minute
Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close