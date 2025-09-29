€ 5.0772
Data actualizării: 12:35 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:31 29 Sep 2025

Ninge în România! Vezi unde stratul de zăpadă măsoară trei centimetri / foto
Autor: Elena Aurel

zapada-vreme-prognoza-iarna_03755600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @gulnarveli020
 

Prima ninsoare din acest sezon a depus un strat de zăpadă de până la trei centimetri în Munţii Rodnei.

Stratul de zăpadă depus în Munţii Rodnei este de trei centimetri, iar traficul rutier pe DN 18, care asigură conexiunea judeţului Maramureş cu Suceava, decurge în condiţii optime, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

"Stratul de zăpadă proaspăt depus măsoară până la trei centimetri în Munţii Rodnei", a precizat Dan Bucă.

Potrivit acestuia, ninsoarea căzută în zona montană, prima din sezonul de toamnă, a fost înregistrată la altitudini de peste 1.000 de metri.

În Munţii Rodnei funcţionează şi o staţie meteo care asigură o informare constantă despre starea vremii în această zonă a ţării.

Ninge și în alte zone ale țării

Pentru prima dată în această toamnă a nins în cursul nopţii, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, a declarat luni, pentru AGERPRES, Cristina Blaga, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud din Sibiu.

"A nins, dar sunt numai petice. Este prima ninsoare din această toamnă. Nu avem un strat compact şi acum ninge slab", a precizat Cristina Blaga.

Potrivit acesteia, este singurul loc din judeţul Sibiu în care a nins în ultimele 24 de ore.

Accesul la Bâlea Lac se face fie pe şosea, pe Transfăgărăşan, fie pe cablu, cu telecabina. Drumarii au împrăştiat material antiderapant pe Transfăgărăşan.

Drumarii intervin pe Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului

Drumarii acţionează, luni, cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 67C Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, pe porţiunile unde este nevoie, în zonă fiind înregistrate precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, programul de acces pe drumul montan dintre Rânca şi Obârşia Lotrului este 09:00 - 21:00.

"Din cauza temperaturilor scăzute au apărut primele precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare în zonele montane. Angajaţii DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului şi intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condiţiile de siguranţă rutieră. Şoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) şi DN 7A trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiţii meteorologice. Revizie şi acţionare, unde este cazul, cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 67C, între Rânca şi Obârşia Lotrului", se arată pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.

În funcţie de evoluţia vremii, circulaţia rutieră pe Transalpina se poate restricţiona în totalitate pentru anumite perioade de timp, se mai menţionează în postare, potrivit Agerpres. 

Transfăgărășan:

Suceava:

Harghita:

prima zapada
muntii rodnei
maramures
