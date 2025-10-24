Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea

Comunitatea românească din Cernăuți, Ucraina, se confruntă cu riscul dispariției școlilor cu predare în limba română, după ce autoritățile locale au anunțat reorganizarea sistemului educațional. Doar patru instituții de învățământ ar urma să rămână exclusiv românești, dintr-un total de 20 existente în prezent, fapt care ridică semne de întrebare cu privire la protejarea identității culturale și lingvistice a românilor din zonă.

„Domnule președinte, am înțeles că în Ucraina, din 20 de licee cu predare în limba română, vor rămâne doar patru. Ținând cont de sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei, care este poziția dumneavoastră?”, l-a întrebat o jurnalistă pe Nicușor Dan.

„Există o lege care urmează să intre în vigoare în 2027 și vă asigur că, în ceea ce privește liceele românești, până în septembrie 2027 această prevedere nu va fi aplicată”, a fost răspunsul său.

În prezent, în regiune există 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 sunt mixte. Dacă reforma se aplică, dintre cele 20 de licee românești vor rămâne doar patru.

În urmă cu câteva zile, Mircea Badea spunea:

„Atenție, este foarte important, domnule președinte Nicușor Dan: Copiii care doresc să studieze în română și să ajungă apoi la facultate vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în școli ucrainene. Copiii nu au prea multe opțiuni. Ori pleacă în alte zone, ori renunță la studii. Este o situație foarte dificilă”, a zis Mircea Badea.

SMS către Zelenski



„Domnule Nicușor Dan, vorbiți cu domnul Zelenski. Așa ceva este înfiorător. Poate lumea nu știe exact ce se întâmplă în această zonă a Cernăuțiului și ce importanță are. Poate domnul Nicușor Dan nu știe, nu știu. Poate știe, poate nu. Fac și un apel către domnul Bolojan. Nu mă adresez doar domnului Nicușor Dan, ci și domnului Boloș și chiar doamnei Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Acest subiect este foarte important. Este vorba despre limba română și despre românii din Ucraina, care au fost români din România până când Stalin a modificat granița și s-au trezit în URSS”, a zis Mircea Badea.

Eminescu a studiat la Cernăuți



„În 1848 a apărut prima școală cu predare în limba română la Cernăuți. A apărut și un profesor genial, Aaron Pumnul. Poate numele vă sună cunoscut. Știți cine a studiat acolo, câțiva ani, avându-l profesor pe Aaron Pumnul? Mihai Eminescu, poetul național al României. Da, Eminescu a studiat la Cernăuți. Educație excelentă, școli bune, universități, așa era atunci.

În 1918, Cernăuțiul a devenit parte integrantă a României. A fost consacrat ca teritoriu românesc. Cernăuțiul era atunci al cincilea oraș ca mărime din România.

Apoi, în 1940, a venit Stalin. Zona era multiculturală și multietnică: Erau evrei, germani, ucraineni și români. În 1930, recensământul arăta că românii erau mulți, ucrainenii mai puțini, existau și evrei și alții. Era un teritoriu multicultural și multi-etnic.

Nu voi intra în toate detaliile legate de minorități și modul în care au conviețuit, dar, pe scurt, situația s-a schimbat radical după venirea sovieticilor.

Stalin a schimbat frontierele. Astfel, zona Cernăuțiului, care era parte din România, a fost integrată în URSS. Românii au rămas acolo, doar că acum trăiau în Uniunea Sovietică. Asta este explicația pentru care sunt atât de mulți români în Ucraina: Ei nu au plecat nicăieri, granița i-a mutat din România în URSS, iar acum, după destrămarea URSS, trăiesc în Ucraina.

Situația este că mulți români trăiesc acolo și au școli românești, sate românești care poartă inclusiv denumiri românești. De aici am pornit din nou și din acest motiv am ales, aproape ostentativ, acest subiect din presă.

Titlul din presă era: „Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți în pericol de dispariție. Comunitatea românească cere intervenția autorităților.” Este o realitate. Nu știu dacă autoritățile din România sunt suficient de implicate”, a zis Mircea Badea.

„Cred că, dacă aș fi președintele României, aș trimite un SMS lui Zelenski și l-aș întreba: „Domnule Zelenski, ce facem cu românii care sunt în Ucraina?”. Dacă aș fi ministrul de externe, aș lua atitudine. Sau dacă aș fie Ilie Bolojan. Aș da un SMS lui Zelenski. Avem mulți români acolo.

Nu putem permite dispariția limbii române. Nu putem să o decimăm. Acești oameni nu trebuie să își piardă limba.

Spun asta obiectiv. Nu afirm pozitiv sau negativ despre ucraineni, dar trebuie spus clar: Ucrainenii sunt curajoși, hotărâți și naționaliști. Aceasta este o caracteristică. Nu o spun peiorativ, o spun obiectiv.

Întrebarea este: Noi, românii, cine suntem și cum reacționăm? Ne pasă?

Eu spun că ar trebui să ne pese. Un simplu SMS”, a zis Mircea Badea în urmă cu câteva zile.