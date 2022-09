Nicușor Dan: Oameni care să nu aibă căldură deloc, zile întregi, n-au prea fost

Întrebat dacă și anul acesta o treime din blocuri vor rămâne fără apă caldă, ca anul trecut, Nicușor Dan a oferit următorul răspuns:

„E mult mai suportabil să n-ai apă caldă 3-4 zile în timp de vară. În schimb, în iarnă, media zilnică a fost cam de 5% sub parametrii, iar oameni care să nu aibă căldură deloc, zile întregi, n-au prea fost. (...) Iarna aceasta o să fie mai bună decât iarna trecută, iar iarna trecută a fost puțin mai bună decât cea mai grea iarnă”, a spus Nicușor Dan în cadrul emisiunii „Actualitatea”, de la B1 TV, prezentată de Tudor Mușat.

De câți ani are nevoie PMB să refacă toată rețeaua de conducte?

„Rețeaua măsoară 1.000 de kilometri și ar fi nevoie de un ritm cam de 30 de kilometri pe an, ca să nu ai niciodată probleme. Problema este că timp de ani de zile noi am făcut 5-6 kilometri și atunci s-au acumulat. Ca să o refacem cu totul durează 20 de ani, dar ca să ne întoarcem la calitatea serviciului de acum 10 ani durează 2-3 ani. Anul viitor o să avem cam 15 șantiere deschise, pentru că foarte curând o să semnăm contractele pe segmentele care vin din bani europeni și, obligatoriu, conform contractului, o să facem 50 de km pe an. În 2-3 ani, problema căldurii nu o să mai fie o problemă reală”, a mai precizat Nicușor Dan.

Tudor Mușat: Deci, ca să pun problema foarte cinic, cu câteva zile înainte de alegeri, când va fi momentul acela decisiv în care toată lumea să se hotărască, dumneavoastră le veți spune bucureștenilor: „ce am reușit să fac în mandatul meu e să aduc rețeaua la standardul de acum 12 ani”. Și sperați să vă voteze?

Nicușor Dan: „Sunt convins că bucureștenii o să înțeleagă”.

Cum s-a pregătit Bucureștiul de sezonul rece. Nicușor Dan: "Pierdem mai puțină apă. Până de Crăciun, avem o nouă centrală provizorie"

Edilul Capitalei a explicat cum s-a pregătit Primăria mare de sezonul rece.

Primarul Bucureștiului Nicușor Dan susține că situația termiei din capitală s-a îmbunătățit în ultimul an.

”Trebuie să ne uităm care e evoluția. Dacă ne uităm la câtă apă se pierde (în rețea n.r.), observăm că în ultimul an și jumătate pierdem puțin mai puțină apă decât înainte. Am stopat această cădere”, susține edilul.

”Al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să plătim integral banii de subvenție, diferența dintre cât costă cu adevărat gigacaloria și cât plătesc bucureștenii. Nu s-a întâmplat niciodată până în 2020”, spune Dan.

”Noutatea pentru această iarnă este că o să avem o centrală provizorie în CET Titan, ca să suplimentăm presiunea pusă pe centralele din sud (pentru alimentarea zonei de nord-est a Bucureștiului n.r.).

Are o capacitate de 70 de MW energie termică și o să fie gata înainte de Crăciun”, explică Nicușor Dan, la Digi24.

Primarul Capitalei mai arată că în iarna 2019/2020 a fost sezonul în care Bucureștiul a avut cele mai mari pierderi în rețeaua de termoficare, dar ne asigură că lucrurile vor sta mai bine în iarna care vine.

”Iarna viitoare, media apartamentelor care nu vor avea căldură va fi mai mică decât anul trecut. O să fie puțin mai bine, nu pot să vă spun exact”.

În opinia primarului, debranșarea de la termoficare nu este o soluție pentru București pentru că ideea de a ne muta pe centrale de apartament ar fi, pe lângă o bombă ecologică, greu de efectuat din punct de vedere tehnic.

Nicușor Dan mai spune că se are în vedere implementarea tehnologiei bazate pe pompele de căldură, pentru a putea accesa fonduri europene.

