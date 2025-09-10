Nicușor Dan, întrebat de ascensiunea extremismului: Dacă citez pe Shakespeare, sunt pasibil de pușcărie. Trebuie să existe un echilibru

Acesta a subliniat că este împotriva extremismului, urii, antisemitismului și xenofobiei, dar a atras atenția că legea trebuie formulată echilibrat pentru a evita abuzuri.

„În aceste prime luni de mandat au existat voci și din partea susținătorilor dumneavoastră care v-au suspectat de prea mult conservatorism. Ați ales să petreceți ziua de Sfânta Maria la o mănăstire, nu la parada de Ziua Marinei, ați atacat la Curtea Constituțională legea care privește propaganda legionară, au apărut acele nume pe care le-ați fi propus la șefia serviciilor, tot dintr-o zonă de gândire suveranist-naționalistă. Vizați publicul suveranist prin aceste acțiuni, o reconciliere cu publicul suveranist?", a întrebat jurnalista Ramona Avramescu.

„Am spus din campanie că vreau să fiu președintele tuturor românilor și că vreau să am dialog, pe care l-am și propus când au fost diversele consultări la Cotroceni, cu toate partidele. Tot ce-mi spuneți dumneavoastră… Am citit și eu toate aceste interpretări. În trimiterea la Curtea Constituțională și intenția de a trimite la Parlament acea lege este pur și simplu exercitarea unei atribuții a președintelui care dorește să fie un mediator în societate și să nu permită ca tensiuni și mai grave să se producă.

Așa cum este proiectul de lege acum, dacă eu vă dau dumneavoastră operele complete ale lui Shakespeare, citind cuvânt cu cuvânt, sunt pasibil de pușcărie pentru că în interiorul acelor opere ale lui Shakespeare există o piesă „Neguțătorul din Veneția" și în interiorul acelei piese sunt niște remarci antisemite. Trebuie să punem o barieră. Bineînțeles că suntem împotriva extremismului, împotriva urii, împotriva antisemitismului, a xenofobiei. Trebuie să existe un echilibru", a spus Nicușor Dan.

„Este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm"

Întrebat dacă consideră că mișcările extremiste sunt un pericol în acest moment, Nicușor Dan a răspuns că mișcările extremiste pot deveni un risc în România, întrucât nemulțumirile sociale generate de inechități și corupție se pot transforma în xenofobie și ură.

„E o lege care există deja. Evident că există un risc ca o nemulțumire care, în opinia mea, este în esență socială, care vine din inechități în societate, care vine din corupție, să se ducă într-o zonă de xenofobie, ură, tocmai pentru că vine dintr-o neîncredere la adresa leadershipului politic al țării. Este un risc asupra căruia noi trebuie să reflectăm. Dar mijloacele cu care o facem trebuie să fie proporționale ca să nu alimenteze mai mult o astfel de posibilă direcționare a unei părți din societate", a spus Nicușor Dan.

Este Nicușor Dan un conservator?

Nicușor Dan a precizat că, din poziția sa de președinte și mediator, nu vrea să se definească ca un anumit tip de conservator, ci să se concentreze pe realizarea obiectivelor comune.

„O speculație care a apărut mult în legătură cu aceste discuții este aceea că, în România, ar fi nevoie de un partid de orientare conservatoare tocmai pentru a separa apele între suveranismul anti-european, populist, naționalist și conservatorismul clasic. A existat inclusiv speculația că un astfel de partid s-ar putea coagula în jurul dumneavoastră. Vă definiți ca un conservator? Aveți astfel de intenții sau credeți că e nevoie de un astfel de partid?", a întrebat jurnalista Ramona Avramescu.

„Cred că trebuie să definim, să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului, și conservatori pro-ruși și oameni care propagă ura în societate. Această distincție trebuie să existe. Cum se va realiza în societate, din poziția pe care o am, aș zice că nu e treaba mea.

Tocmai pentru că există această tensiune, diferență de opinie pe care eu am simțit-o pe pielea mea când eram președintele USR-ului, cu atât mai mult cu cât acum sunt președinte și prin fișa postului trebuie să fiu mediator, nu vreau să mă definesc într-un fel sau altul, ci încerc, din această poziție, să preiau acele lucruri care să ne ajute să ne vedem obiectivele comune", a spus Nicușor Dan la TVR 1.

