Data publicării:

Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România

Autor: Elena Aurel | Categorie: Economie
Elena Cristian
Elena Cristian

Președintele Nicușor Dan avertizează că România va traversa dificultăți economice până la sfârșitul anului 2026, pe care îl consideră „capătul tunelului”, însă Elena Cristian estimează că problemele financiar-bugetare vor dura mai mult de atât. 

Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri despre starea economiei României. Potrivit estimărilor sale, sfârșitul anului 2026 marchează „capătul tunelului”, și a subliniat că, până atunci, economia și cetățenii vor resimți anumite dificultăți.

„România, mediul economic, populația, vom fi în oarecare suferință, însă sfârșit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului”, a precizat Nicușor Dan. 

Elena Cristian, analist DC Business, a comentat această declarație și a explicat că problemele financiar-bugetare nu se vor rezolva rapid și vor continua cel puțin până în prima jumătate a anului 2027. Aceasta a subliniat lipsa unei coordonări la nivel guvernamental și diferențele de direcție între președinte și premier, precum și interesul politic care afectează rezolvarea problemelor.

„Vom fi într-o „oarecare suferință". Cu toții am spus că problemele financiar-bugetare, economice, ale României nu au cum să se rezolve în 4 luni, cât mai avem până la sfârșitul anului, însă în 2026 e obligatoriu să se rezolve cumva pentru că în 2028 avem alegeri locale și la alegeri nu poți să prezinți o situație dezastruoasă. Încep să se pregătească de alegerile locale.

Este bine că mediul de afaceri s-a decuplat de politic pentru că altfel am fi fost mult mai rău, este bine că și-a urmat propria cale, este bine că de cele mai multe ori a mers și s-a dezvoltat în propriul ritm, fără să țină cont de zecile de mii de modificări de legislație și de tot ceea ce s-a întâmplat la nivel politic, la nivel guvernamental.

Nu vreau să par pesimistă, dar discutând cu mulți dintre oamenii de afaceri, eu nu cred că problemele se vor rezolva până la finalul lui 2026. Cred că vom fi într-o „oarecare situație” și în prima jumătate a anului 2027 pentru că problemele sunt mult prea grave.

Nu există o echipă la nivel guvernamental care să tragă în aceeași direcție, direcția este diferită în cadrul coaliției și observ, pe zi ce trece, la mai bine de 100 de zile de când Nicușor Dan a câștigat alegerile, că și direcția dintre președinte și premier este total diferită.

Observ că mesajele se lansează la nivel public, că lucrurile stau cu totul altfel și că nu se trage în aceeași direcție. Văd aici un interes politic și din partea președintelui și nu văd nici din partea președintelui vreun ritm alert în a rezolva sau a face ceva. Sincer, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat în aceste 100 de zile”, a spus Elena Cristian la România TV. 

acest articol reprezintă o opinie
10 sep 2025, 21:16
10 sep 2025, 21:16
