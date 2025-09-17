Nicușor Dan, acuzat că legitimează atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina

Garry Kasparov, fost mare campion de șah și opozant al puterii de la Kremlin, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru că s-a opus instituirii unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Prin această decizie, președintele României a legitimat atacurile Federației Ruse asupra civililor din Ucraina, susține Kasaprov.

„România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece se teme de o confruntare cu Federația Rusă”, a spus Nicușor Dan.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Gary Kasparov pe rețeaua X.

Nicușor Dan a spus de curând că România „mai degrabă nu” susține, în acest moment, instituirea unei zone de interdicție aeriană (no-fly zone) deasupra Ucrainei.

„Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment – mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. (…) Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Și pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a zis președintele Nicușor Dan, citat de Agerpres.

