Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a accesat peste 95% din granturile PNRR, dar ar putea pierde o parte importantă din împrumuturile de circa 13 miliarde de euro. Despre Programul SAFE el a precizat că este nevoie de cei mai competenți oameni pentru a evita întârzierile.

„PNRR este un insucces parțial în sensul că o să vedem rezultatul în august, anul viitor. Pe partea de granturi, deci de banii gratuiți pe care Uniunea Europeană ni-i acordă, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva la peste 95%. Deci banii pe care România îi avea la dispoziție i-a luat. Mai erau cam 13 miliarde de euro, care erau împrumuturi la dobânzi foarte mici, o parte importantă din acești bani o să o pierdem.



Programul SAFE are de asemenea un termen foarte ambițios, 2030, și aici sunt două lucruri de spus. Unul este că, intern, noi trebuie să aducem oamenii cei mai competenți acolo pentru a nu avea întârzieri și al doilea este că - am vorbit asta săptămâna trecută când a fost doamna von der Leyen aici, tocmai pentru că este o sumă importantă - ne dorim ca și experți de-ai noștri să fie în Comitetul de coordonare la Bruxelles, și experții europeni să fie aici pentru ca, spre deosebire de PNRR, progresul să fie evaluat mult mai repede și dacă sunt lucruri de corectat, să le corectăm”, a spus Nicușor Dan.



Pentru ce vor fi folosiți banii

Nicușor Dan a explicat că banii vor fi folosiți pentru finalizarea capetelor autostrăzilor A7 și A8, care leagă România de Ucraina și Republica Moldova, precum și pentru dezvoltarea Portului Constanța.

„Capetele celor două autostrăzi, A7 și A8, tocmai pentru că ele fac legătura cu Ucraina și cu Republica Moldova, sunt incluse în acest program și în felul ăsta nu trebuie să ne împrumutăm de pe piață la dobânzi mari pentru a finaliza Autostrada Moldovei și autostrada care pleacă din regiunea Moldovei către Transilvania, Autostrada Unirii. De asemenea, Portul Constanța... Infrastructură cu utilizare duală, și civilă, și militară", a spus Nicușor Dan la TVR 1.

