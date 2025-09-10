Data publicării:

Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a spus cât a pierdut România din PNRR și ce va face cu banii din Programul SAFE. 

Președintele Nicușor Dan a declarat că România a accesat peste 95% din granturile PNRR, dar ar putea pierde o parte importantă din împrumuturile de circa 13 miliarde de euro. Despre Programul SAFE el a precizat că este nevoie de cei mai competenți oameni pentru a evita întârzierile.

„PNRR este un insucces parțial în sensul că o să vedem rezultatul în august, anul viitor. Pe partea de granturi, deci de banii gratuiți pe care Uniunea Europeană ni-i acordă, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva la peste 95%. Deci banii pe care România îi avea la dispoziție i-a luat. Mai erau cam 13 miliarde de euro, care erau împrumuturi la dobânzi foarte mici, o parte importantă din acești bani o să o pierdem.

Programul SAFE are de asemenea un termen foarte ambițios, 2030, și aici sunt două lucruri de spus. Unul este că, intern, noi trebuie să aducem oamenii cei mai competenți acolo pentru a nu avea întârzieri și al doilea este că - am vorbit asta săptămâna trecută când a fost doamna von der Leyen aici, tocmai pentru că este o sumă importantă - ne dorim ca și experți de-ai noștri să fie în Comitetul de coordonare la Bruxelles, și experții europeni să fie aici pentru ca, spre deosebire de PNRR, progresul să fie evaluat mult mai repede și dacă sunt lucruri de corectat, să le corectăm”, a spus Nicușor Dan. 


Pentru ce vor fi folosiți banii

Nicușor Dan a explicat că banii vor fi folosiți pentru finalizarea capetelor autostrăzilor A7 și A8, care leagă România de Ucraina și Republica Moldova, precum și pentru dezvoltarea Portului Constanța. 

„Capetele celor două autostrăzi, A7 și A8, tocmai pentru că ele fac legătura cu Ucraina și cu Republica Moldova, sunt incluse în acest program și în felul ăsta nu trebuie să ne împrumutăm de pe piață la dobânzi mari pentru a finaliza Autostrada Moldovei și autostrada care pleacă din regiunea Moldovei către Transilvania, Autostrada Unirii. De asemenea, Portul Constanța... Infrastructură cu utilizare duală, și civilă, și militară", a spus Nicușor Dan la TVR 1. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Influencerul Charlie Kirk, apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: Primele imagini video
10 sep 2025, 22:05
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
10 sep 2025, 21:44
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor
10 sep 2025, 22:12
Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc
10 sep 2025, 19:56
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Canabisul ar putea fi legalizat peste tot în SUA. Trump ia în considerare o modificare majoră a legislației
10 sep 2025, 19:30
Horoscop 11 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
10 sep 2025, 19:00
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
10 sep 2025, 19:08
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Descoperire surprinzătoare făcută de roverul NASA pe Marte. Ce a găsit
10 sep 2025, 19:16
Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru asasinul care a ucis-o cu sânge rece pe ucraineanca Iryna Zarutska
10 sep 2025, 17:56
„De la promisiune la progres”: Ce trebuie reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea UE
10 sep 2025, 18:06
Dezvoltarea Parteneriatului Strategic cu SUA și pe componenta economică. Nicușor Dan, precizări
10 sep 2025, 16:57
Nouă moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Viktor Orban, anunțul zilei
10 sep 2025, 16:40
Organizatorii revoltei Gen Z din Nepal se dezic de haosul străzii. Apel pentru oprirea violențelor
10 sep 2025, 16:39
Ursula von der Leyen anunță o alianță cu Ucraina pentru producția de drone
10 sep 2025, 16:11
Importanța taberelor ARC pentru copiii români din diaspora și comunitățile istorice. Radu Cosma: O investiție care durează pe toată durata vieții lor
29 aug 2025, 17:21
Crezi că suferi de insomnie? Semnele la care să fii atent
10 sep 2025, 16:41
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Percheziţii la o companie aeriană. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei / Update: Reacția companiei „Fly Lili”
10 sep 2025, 15:42
Educația copiilor români în diaspora, o „problemă vitală”: „Limba română, primul lucru pe care trebuie să-l învețe pentru a nu-și uita rădăcinile” / VIDEO
10 sep 2025, 15:43
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
De la traume și bullying, la succes: Povestea integrării scriitoarei Andrea Paula Danilescu în Italia / VIDEO
25 aug 2025, 15:24
Trump cere aliaților din UE să impună tarife de 100% pentru India și China
10 sep 2025, 15:58
Polonia vrea activat Articolul 4 din Tratatul NATO, după ce a doborât dronele rusești pe teritoriul său
10 sep 2025, 14:54
Detalii de ultimă oră despre traficantul Mohamed Amra, care a încercat să corupă Poliţia română
10 sep 2025, 14:57
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
10 sep 2025, 13:31
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante
10 sep 2025, 14:15
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
10 sep 2025, 12:48
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Tragedie rutieră în Popeşti: Un bărbat și-a pierdut viața, iar șapte victime au fost internate
10 sep 2025, 11:14
Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului
10 sep 2025, 10:49
Alertă în Praid încă 30 de zile. Accesul rămâne interzis
10 sep 2025, 10:27
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
10 sep 2025, 10:00
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
Alertă aeriană și la granița României, după incidentul din Polonia. Precizările MApN
10 sep 2025, 09:00
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
10 sep 2025, 09:32
BANCUL ZILEI: Dezvăluiri în căsătorie
10 sep 2025, 08:45
Despre cum muncește un scriitor, la Cultura pentru toți/ VIDEO
10 sep 2025, 08:40
Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice
10 sep 2025, 08:49
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
10 sep 2025, 09:35
Israelul a lovit liderii Hamas din Qatar. Trump este „foarte nemulțumit” de atac: Acuzații de trădare și "terorism de stat"
10 sep 2025, 09:14
Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. UPDATE: Reacția Rusiei
10 sep 2025, 08:18
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
10 sep 2025, 10:30
Uigurii cer ONU să facă presiuni mai puternice asupra Chinei după raportul privind regiunea Xinjiang
09 sep 2025, 23:58
Poliția Română va aduce acasă un urmărit internațional din categoria Most Wanted
09 sep 2025, 23:27
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
09 sep 2025, 22:21
Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de circulație în zona Podului Băneasa
09 sep 2025, 22:19
Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri
09 sep 2025, 22:57
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Nicușor Dan nu se implică în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre discuția cu Drulă
acum 11 minute
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost ucis
acum 22 de minute
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
acum 33 de minute
Casa unor pensionari polonezi, lovită de o dronă în timp ce se uitau la televizor
acum 40 de minute
Charlie Kirk, influencer apropiat de Donald Trump, a fost împușcat. Update: A fost declarat decesul acestuia
acum 1 ora 1 minute
Nicușor Dan a spus câți bani a pierdut România din PNRR. Împrumuturile SAFE, folosite pentru Autostrada Moldovei și Portul Constanța
acum 1 ora 29 minute
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
acum 1 ora 36 minute
Sorin Grindeanu anunță când iese PSD de la guvernare. El face apel la bun simț din partea colegilor de coaliție / video
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel