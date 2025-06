Nicușor Dan a ratat! Cu toate acestea, toată lumea l-a aplaudat - video

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat duminică, la finalul galei în cadrul căreia s-a retras din activitate marea handbalistă Cristina Neagu, motivul pentru care a ratat lovitura de la 7 metri pe care a fost invitat să o execute pe terenul Sălii Polivalente, afirmând că i s-a lipit mingea de mână în momentul în care a încercat să dea o boltă peste portar.



"Emoţionant, e un mare sportiv român care se retrage şi e foarte bine că a existat evenimentul ăsta cu mare vizibilitate. Îmi pare rău că n-am ştiut că se lipeşte mingea de mână. Am vrut să dau boltă, dar mi s-a lipit de mână. Asta a fost problema. Apoi n-am vrut să abuzez de timp. Am jucat handbal, să ştiţi, în şcoală, dar nu aveam lipici pe minge", a declarat preşedintele României.



Întrebat dacă a urmărit meciul de fotbal dintre România şi Austria, din preliminariile Cupei Mondiale, Nicuşor Dan a afirmat că înţelege pasiunea dată de acest sport, precizând însă că obiectivul principal este să selectăm tinerii cu un potenţial talent.



"Este un sport, am văzut meciul aseară. Bineînţeles că e multă pasiune pe Campionatul Mondial unde n-am mai fost din 1998, dar, în opinia mea, miza mare a societăţii este cum facem şi pentru sportul de performanţă să selectăm din toţi tinerii care au potenţial talent şi mai ales cum facem toţi tinerii să meargă la sport. Asta este miza mare pentru noi, a pus Nicuşor Dan.



Despre posibilitatea ca fosta handbalistă Narcisa Lecuşanu să devină consilier prezidenţial, Dan a spus că va exista o evaluare, fiind mai mulţi foşti mari sportivi care au demonstrat că au aptitudini manageriale.



"O să facem o evaluare. Este o generaţie de oameni care au, cum este doamna Potec, cum este doamna Lecuşanu, cum este Mihai Covaliu, care sunt foşti sportivi de mare performanţă şi care au dovedit aptitudini manageriale. Şi cu ei trebuie, ca în multe alte domenii, să facem o strategie pe mulţi ani de acum încolo", a adăugat preşedintele.



Referitor la structura care va conduce sportul românesc în perioada următoare, Nicuşor Dan a afirmat că nu este important dacă aceasta va fi organizată ca minister sau agenţie naţională: "Nu cred că e important. Important este să avem o strategie pe zece ani, cu bugete şi cu termene, şi cu obiective care să fie bine definite".



Handbalista Cristina Neagu a disputat ultimul său meci din carieră, în gala care i-a purtat numele şi s-a desfăşurat duminică la Sala Polivalentă din Capitală, în prezenţa unor personalităţi din sport şi societate, în frunte cu preşedintele Nicuşor Dan.



Gala a cuprins un meci între două selecţionate, Home Legends şi World Stars, încheiat cu 21-21.

Iată momentul:

