€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Data publicării: 16:54 17 Ian 2026

Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Autor: Florin Răvdan

politist-mort-masina_05130900 Foto: Pixabay

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

 

Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice, scrie şeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în măsura în care circumstanţele permit, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi, iar autorităţile locale au obligaţia de a comunica public dotarea poliţiştilor locali cu astfel de echipamente.

Datele sunt păstrate timp de maximum şase luni şi apoi distruse, cu excepţia cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.

Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor, spune preşedintele, pe Facebook.

Legea, adoptată în Camera Deputaţilor în decembrie

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, ca for decizional, pe 17 decembrie 2025, scrie Agerpres.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010, cu un nou capitol: "Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile şi protecţia datelor cu caracter personal" - prin care se autorizează Poliţia Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto - audio - video şi implicit de a purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto - audio - video portabile de tip BodyCam. Iniţiativa vizează instituirea cadrului normativ expres pentru această activitate, definind condiţiile, limitele şi garanţiile în care utilizarea mijloacelor de înregistrare se poate desfăşura, doar în conformitate cu principiile protecţiei datelor cu caracter personal şi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale persoanelor vizate.

Structurile de Poliţie Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea poliţiştilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informaţiilor relevante.

Înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de tip BodyCam sunt păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevede proiectul.

Poliţiştii locali desemnaţi să utilizeze mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiţi cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal realizează, din oficiu, un control al operaţiunilor de prelucrare a datelor colectate de către structurile de Poliţie Locală prin intermediul mijloacelor de înregistrare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

politie
politisti locali
lege promulgata
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Manchester United, prima victorie cu Michael Carrick pe bancă. A învins rivala locală, City
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video la serviciu
Publicat acum 42 minute
Ilie Bolojan, plan clar pentru 2026: Să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR
Publicat acum 57 minute
Subvenţia la impozit pentru proprietarii de maşini hibride, eliminată. Gabriel Biriş spune de ce măsura este bună
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close