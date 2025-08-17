Nicu plătește. După Vestele galbene, Macron se confruntă cu Gulerele albe

Campania online „Nicolas își plătește nota de plată” evocă amintiri neplăcute ale protestelor Vestelor Galbene. Dar nu este clar dacă extrema dreaptă a lui Marine Le Pen poate profita de pe urma ei.

O mișcare anti-taxă majoră prinde amploare online în Franța, punând guvernul președintelui Emmanuel Macron în alertă, în timp ce se pregătește pentru o confruntare bugetară potențial explozivă în această toamnă.

„Nicolas qui paie” (Nicolas plătește nota de plată) a devenit un apel la mobilizarea funcționarilor publici (gulerele albe) care simt că sunt supraimpozitați pentru a finanța un sistem de asistență socială care se prăbușește.

Acesta este un factor politic semnificativ, având în vedere că liberalii centriști ai lui Macron sunt în defensivă, iar Adunarea Națională a lui Marine Le Pen vizează președinția din 2027.

”Nicolas” face aluzie la o memă incendiară din 2020, în care era portretizat ca un muncitor disperat din clasa de mijloc, în vârstă de 30 de ani, cu capul în mâini. Mema sugera că plătea pentru ca pensionarii „Chantal și Bernard” să se bucure de croaziere, precum și pentru beneficiile lui „Karim”, în vârstă de 25 de ani, și pentru ajutorul pentru dezvoltare în Africa.

Conceptul de Nicolas a devenit mai recent un punct de referință în dezbaterea politică din Franța, iar o mare întrebare este dacă Le Pen poate aduna mai multe voturi din partea contingentului adesea rezistent al lui „Nicolas”, care a avut tendința de a-i considera politicile ca fiind mai aliniate cu interesele generației „baby boomers”, „Chantal și Bernard”, arată Politico. Sursa citată notează că sunt peste 500.000 de tweet-uri despre fenomenul „Nicolas qui paie”.

Cine e Nicolas

Nicolas este un nume des întâlnit printre băieții născuți în anii 1980. A ajuns să simbolizeze frustrările clasei de mijloc din Franța: prea „bogați” pentru a primi beneficii, dar nu suficient de bogați pentru a scăpa de povara creșterii taxelor. Sloganul a căpătat uneori o tonalitate mai sumbră, anti-imigrație, unele postări acuzând străinii că exploatează sistemul de asistență socială din Franța.

Tendința a devenit atât de semnificativă încât Palatul Elysée o monitorizează acum îndeaproape. „Acordăm atenție mișcărilor precum `Nicolas qui paie`”, a declarat un consilier de la Palatul Elysée, căruia i s-a acordat anonimatul din motive protocolare.

„Poate fi văzută fie ca o mișcare populistă de extremă dreapta, fie ca un semn de avertizare că acceptarea taxelor de către oameni este în scădere”, a spus el. „Credem că este ambele, și un semn că taxele nu trebuie să crească” completează.

Se elimină din sărbătorile legale

Momentul este delicat. Prim-ministrul François Bayrou promovează un buget auster pentru 2026, care vizează o reducere a cheltuielilor de 44 de miliarde de euro, cu reduceri de cheltuieli și noi taxe. Acesta include, de asemenea, măsuri incendiare din punct de vedere politic, cum ar fi eliminarea a două dintre cele 11 zile de sărbătoare legală din Franța.

Pentru președintele francez, „Nicolas qui paie” evocă amintiri neplăcute ale unei alte mișcări populare, Vestele Galbene din 2018 și 2019. Acea campanie anti-taxe a apărut pe Facebook și a dus la săptămâni de proteste violente care l-au obligat pe Macron să facă concesii rare, renunțând la o creștere planificată a taxei pe combustibil și anulând o creștere a taxelor pentru pensionari.

Pe măsură ce mișcarea „Nicholas” câștigă teren, unii politicieni, chiar și în guvernul Macron, încearcă să profite de atractivitatea acesteia în rândul alegătorilor din clasa de mijloc, mai arată Politico.

