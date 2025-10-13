Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. DNA îl acuza că a primit mită 800.000 de euro

Fostul ministrul Nicolae Bănicioiu scapă de dosarul în care procurorii DNA îl acuzat că ar fi luat mită 800.000 de euro. Astăzi, 13 octombrie 2025, Instanța Supremă l-a achitat definitiv. Era acuzat de mită și trafic de influență. Procurorii au susținut că ar fi cerut și primit 800.000 de euro de la doi oameni de afaceri pentru a numi anumiți manageri de spital și pentru a derula contracte din bani publici.

Fusese achitat de anul trecut pentru luare de mită

Nicolae Bănicioiu fusese trimis în judecată în decembrie 2021. Pentru acuzația de luare de mită primise achitare și la instanța de fond, în octombrie 2024.

În cazul acuzației de trafic de influență, instanța de fond a considerat că ar trebui să înceteze procesul penal, ca urmare a prescrierii faptei. Dar judecătorii au decis atunci că ar trebui confiscate sumele de 895.127 lei şi 396.994 lei, sume ce s-a presupus că ar fi fost încasate de fostul ministru, în schimbul traficării influenţei.

Bănicioiu nu mai are nicio sumă de plătit

DNA a făcut apel, iar completul de cinci judecători a decis ca Nicolae Bănicioiu să fie achitat pentru ambele infracțiuni. El nu mai are de plătit, în urma acestei decizii, nicio sumă.

”Va înlătura dispoziţia confiscării de la inculpatul Bănicioiu Nicolae a sumelor de 895.127 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Hemos Med SRL şi 396.994 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC Disan Ortomed SRL, bani primiţi de inculpat în schimbul traficării influenţei în intervalul 26.02.2014 - 27.10.2014", se arată în decizia instanţei.

În acelaşi dosar, a fost achitată definitiv şi Cătălina Alexandra Furtună, acuzată de complicitate. În ceea ce o privește pe aceasta, au fost scoase de la dosar probe considerate neconforme. Aceasta fusese acuzată de complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită.