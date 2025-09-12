„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt

UPDATE 2

Femeia din Republica Moldova, dusă la Secția 17 de Poliție din Capitală după ce agenții de pază ai Parlamentului au surprins-o având asupra ei șase cuțite, a oferit primele declarații după audieri.

La ieșire, aceasta a refuzat inițial să răspundă în limba română, motivând în rusă că „nu înțelege” și că se exprimă mai bine în această limbă. Ulterior, a continuat discuția în „limba moldovenească”: „Mi-e mai ușor și-n limba moldovenească. A fost greșeala mea că, înainte să merg spre Palatul Parlamentului, pentru că eram în grabă, am uitat să scot portfardul. În Chișinău (n.r. mă simt în siguranță să le port), dar aici nu știam că... (...) Acolo, în Chișinău, e mult mai nesigur.

Am mers la un eveniment - am uitat cum se numește - dar în orice caz, e pentru toți antreprenorii, inclusiv soțul meu e antreprenor; el trebuia să fie prezent, dar m-a trimis pe mine. Și trebuia să vină pentru niște proiecte, pentru munca lui, finanțare. Eu nu știam de situația care se va crea”, a spus femeia.

Ea a explicat că a ales să fie pe listele suplimentare ale AUR pentru că „mă uit și eu la celelalte țări care încep să falimenteze, ies protestatari pe stradă...”.

Printre armele albe găsite se numără și un bisturiu. Femeia a explicat că „e un obiect vechi din perioada sovietică, de la neamuri”.

„Cu mulți ani în urmă, se mai făceau verificări la vama Republicii Moldova, dar acum nu se face și așa am intrat cu ele. Așa s-a primit, am uitat să scot restul, în portfard. M-au interogat cu ce scop, care e motivul și așa mai departe”, a mai spus ea.

Întrebată cu ce se ocupă, femeia a declarat că e un aspect privat, la care a adăugat: „Eu lucrez cu soțul meu”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de deținere fără drept a obiectelor periculoase.

Formațiunea politică susține că persoana prinsă cu șase cuțite asupra sa nu este membru AUR, fiind înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la „Forumul Breslei Constructorilor”. „Tuturor celor înscriși la eveniment li s-a transmis, în prealabil, instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise. Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul persoanelor care poartă obiecte periculoase asupra lor”, se arată în precizările partidului.

„Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsuri care se impun”, au mai transmis reprezentanții AUR.

O femeie originară din Republica Moldova a vrut să intre în Parlamentul României, vineri, cu nu mai puțin de șase cuțite asupra sa. Armele albe au fost preluate de către personalul de pază, ca mai apoi să fie chemate autoritățile. Aceasta urmează să fie condusă la audieri pentru a oferi explicații privind prezența acestor obiecte la intrarea C1, în Parlament.

Femeia figura pe lista AUR și intenționa să participe la „Forumul Economic”, potrivit Digi24.

Posibil test al sistemului de securitate

Specialistul în securitate David Maxim a declarat că descoperirea celor șase cuțite la intrarea în Parlament sugerează o posibilă culegere de informații înaintea unei acțiuni viitoare.

„Era clar că șase cuțite vor fi găsite, nu poți să desconsideri într-atât un sistem de securitate care este presupus să apere și să asigure Parlamentul României, totuși. Nu-ți poate trece prin cap că o să treci cu ele prin acest filtru. Mie mi se pare că e o culegere de informații înaintea unei alte acțiuni în care aceste cuțite ar putea fi folosite. Ăsta e primul lucru care-mi vine în minte. Nicio acțiune nu se face fără a testa terenul înainte, fără a verifica că poți introduce uneltele cu care vrei să faci acea acțiune, în locul unde ai nevoie de ele”, a declarat David Maxim, expert în securitate, la sursa menționată anterior.

Cine a pus-o pe lista suplimentară? Cine sunt relațiile? De când se știa că vine și de unde vine? Una e să vii după de ți-ai luat un set de cuțite din piață, alta e să vii de la hotel cu cuțitele-n geantă. Sunt două situații absolut diferite. Doamna trebuie foarte bine intervievată, ca să nu vorbim de interogatoriu, ca să se înțeleagă în ce logică s-a gândit să vină cu aceste cuțite acolo. Dânsa trebuie să dea niște explicații pe care cei din dispozitivele de securitate trebuie să aleagă între a le crede sau nu”, a mai explicat acesta.

