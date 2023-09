New York-ul are mai puține semafoare decât Bucureștiul. Ce au înțeles americanii și noi nu

Despre acest subiect a vorbit și sociologul Alfred Bulai, în discuție cu jurnalistul Val Vâlcu, în emisiunea specială de astăzi ”Nod în Papură”. Luminatului New York se pare că nu de la semafoare i se trage, căci Bucureștiul abundă de ele. Se pare că avem atât de multe semafoare, încât am depășit cel mai populat oraș din Statele Unite.

”Bucureștiul are mai multe semafoare decât New York-ul. Incredibil, dar are mai multe! Pentru că la noi, orice fel de idiot își dă cu părerea și spune: hai să punem semafor. De ce nu au americanii? Și-au dat seama că fluidizarea traficului ține de numărul mic de opriri. În plus, oriunde au putut au făcut pasaje supraterane, subterane, multe la periferie. Într-adevăr, au și o rețea de metrou mai bine pusă la punct - ca să fim amabili. Toate capitalele au rețele de metrou bine puse la punct. Pentru un străin, e mult mai simplu să meargă cu metroul, pentru că are informații foarte clare” a spus Alfred Bulai.

Anterior, Val Vâlcu a amintit că Nicușor Dan, după ce a câștigat alegerile, a adus un specialist în trafic de la New York. Este vorba despre Michael Horodniceanu, românul născut în București care a fluidizat traficul din New York. Se întâmpla în anii `90, când acesta a fost desemnat să conducă întreg traficul de suprafață al New York-ului. Din 2007 până în 2016, acestuia i-a fost încredințată modernizarea rețelei de metrou din metropolă.

”Sunt în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru a moderniza Bucureștiul, așa cum v-am promis. Pentru trafic, pe lângă consultanții din echipa mea, am decis să aduc lângă mine un expert, renumitul profesor Michael Horodniceanu, un american de origine română, fost Traffic Commisioner al New York-ului între 1986-1990 și președinte al MTA Capital Construction între 2008-2017, un om care și-a pus amprenta asupra traficului din metropola americană.După o discuție preliminară despre modalitățile de colaborare, am agreat cu domnul Horodniceanu ca domnia sa să devină consilier personal al Primarului General, pentru infrastructură și transport” anunța Nicușor Dan, în 2020.

