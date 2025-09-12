Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional

Societatea Română de Neurochirurgie organizează, în perioada 17–20 septembrie 2025, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, cea de-a 50-a ediție a Congresului Societății Române de Neurochirurgie, un eveniment aniversar cu tema „Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor”.Congresul va reuni peste 350 de specialiști români din universitățiși spitale de profil din țară, alături de invitați internaționali din centre neurochirurgicale de renume din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Brazilia, Argentina și India.

Evenimentul de deschidere va avea loc pe data de 18 septembrie în prezența Ministrului Sănătății, Dr. Alexandru Florin Rogobete, și viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Din partea comunității academice și medicale vor participa rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Prof. Univ. Dr. Anca Dana Buzoianu, președintele Societății Române de Neurochirurgie și gazda evenimentului, Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, precum și Prof. Dr. Torstein R. Meling, președintele Asociației Europene a Societăților de Neurochirurgie.

Ziua premergătoare congresului, 17 septembrie, va fi dedicată celei de-a 29-a Ediții a Cursului Francez de Neurochirurgie, organizat în colaborare cu Société de Neurochirurgie de Langue Française.

Evenimentul reflectă una dintre cele mai bogate tradiții neurochirurgicale din Europa de Sud-Est, cu peste 50 de ani de activitate

„Evenimentul reflectă una dintre cele mai bogate tradiții neurochirurgicale din Europa de Sud-Est, cu peste 50 de ani de activitate. Anul acesta vom avea lectori de pe patru continente, congresul fiind gândit și structurat ca o întâlnire de colaborare cu toate asociațiile și instituțiile mari internaționale din domeniu. Va fi o oportunitate pentru toți neurochirurgii din această parte a Europei de a fi văzuți, de a împărtăși experiențe, cunoaștere și de a crea oportunități de colaborare și prietenii”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, Președinte al Societății Române de Neurochirurgie.

Congresul va găzdui peste 130 de prezentări științifice susținute de lectori internaționali, pe teme precum neurochirurgie vasculară, neuro-oncologie și patologie spinală.Pe lângă sesiunile științifice, vor fi organizate workshop-uri și prezentări de cazuri complexe, pentru a stimula transferul de cunoștințeși schimbul de bune practici. Discuțiile vor contribui la actualizarea standardelor de diagnostic și tratament, integrarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor tehnologice în practica medicală și la sprijinirea formării profesionale a tinerilor medici.

Evenimentul va include și competiția Young Neurosurgeons’ Corner, unde vor fi prezentate 20 de lucrări înscrise de studenți și rezidenți, menită să încurajeze implicarea tinerilor în cercetarea științifică.

Organizat în parteneriat cu Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF), International Academy of Neurosurgical Anatomy (IANA), Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) și Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN), evenimentul marchează o ediție de referință pentru neurochirurgia românească, oferind o platformă de schimb de experiență între specialiști internaționali și locali.

Detaliile despre Program și Lectori pot fi găsite pe pagina web dedicată: 50th Congress of the Romanian Society of Neurosurgery | with international participation".

Persoane de contact:

Alexandra Cîrnu

M: +40724 528 552

[email protected]

Andreea Gheorghe

M: +40747 369 960

[email protected]

