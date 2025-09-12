Urmărește emisiunea live


Data publicării:

Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Sanatate
neurochirurg / Foto: Pixabay
neurochirurg / Foto: Pixabay

Societatea Română de Neurochirurgie organizează între 17 și 20 septembrie 2025, la Cluj-Napoca, cea de-a 50-a ediție a congresului anual „Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor”.

Societatea Română de Neurochirurgie organizează, în perioada 17–20  septembrie  2025,  la  Casa  de  Cultură  a  Studenților  din  Cluj-Napoca,  cea  de-a  50-a  ediție  a Congresului  Societății  Române  de  Neurochirurgie,  un  eveniment  aniversar  cu  tema  „Provocări  în Neurochirurgie: Prezent și viitor”.Congresul va reuni peste 350 de specialiști români din universitățiși spitale de profil din țară, alături de invitați internaționali din centre neurochirurgicale de renume din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Brazilia, Argentina și India.

Evenimentul  de  deschidere  va  avea  loc  pe  data  de  18  septembrie în prezența Ministrului Sănătății, Dr. Alexandru Florin Rogobete, și viceprimarului  municipiului  Cluj-Napoca,  Dan  Tarcea.  Din  partea comunității academice și medicale vor participa rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Prof. Univ. Dr. Anca Dana Buzoianu, președintele Societății Române de Neurochirurgie și gazda  evenimentului,  Prof.  Univ.  Dr.  Ioan  Ștefan  Florian,  precum  și  Prof.  Dr.  Torstein R.  Meling, președintele Asociației Europene a Societăților de Neurochirurgie. 

Ziua  premergătoare  congresului,  17  septembrie,  va  fi  dedicată  celei  de-a  29-a  Ediții  a  Cursului Francez   de   Neurochirurgie,   organizat   în   colaborare   cu   Société   de   Neurochirurgie   de   Langue Française.

Evenimentul reflectă una dintre cele mai bogate tradiții neurochirurgicale din Europa de Sud-Est, cu peste  50  de  ani  de  activitate

„Evenimentul reflectă una dintre cele mai bogate tradiții neurochirurgicale din Europa de Sud-Est, cu peste  50  de  ani  de  activitate.  Anul  acesta  vom  avea  lectori  de  pe  patru  continente,  congresul  fiind gândit și structurat ca o întâlnire de colaborare cu toate asociațiile și instituțiile mari internaționale din domeniu. Va fi o oportunitate pentru toți neurochirurgii din această parte a Europei de a fi văzuți, de a împărtăși experiențe, cunoaștere și de a crea oportunități de colaborare și prietenii”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, Președinte al Societății Române de Neurochirurgie.

Congresul va găzdui peste 130 de prezentări științifice susținute de lectori internaționali, pe  teme precum neurochirurgie vasculară, neuro-oncologie și patologie spinală.Pe lângă sesiunile  științifice, vor  fi  organizate  workshop-uri  și  prezentări de  cazuri  complexe,  pentru  a  stimula  transferul  de cunoștințeși  schimbul  de  bune  practici. Discuțiile  vor  contribui  la actualizarea  standardelor  de diagnostic  și  tratament,  integrarea  rezultatelor  cercetării  și  a  inovațiilor  tehnologice  în  practica medicală și la sprijinirea formării profesionale a tinerilor medici.

Evenimentul va include și competiția Young Neurosurgeons’ Corner, unde vor fi prezentate 20 de lucrări  înscrise  de  studenți  și  rezidenți,  menită  să  încurajeze  implicarea  tinerilor  în  cercetarea științifică.

Organizat  în  parteneriat  cu  Société  de  Neurochirurgie  de  Langue  Française  (SNCLF),  International Academy of  Neurosurgical  Anatomy  (IANA),  Southeast  Europe  Neurosurgical  Society  (SeENS)  și Euroacademia  Multidisciplinaria  Neurotraumatologica  (EMN),  evenimentul  marchează  o  ediție  de referință  pentru  neurochirurgia  românească,  oferind  o  platformă  de  schimb  de  experiență  între specialiști internaționali și locali.

Detaliile  despre  Program și Lectori  pot  fi  găsite  pe  pagina  web  dedicată: 50th  Congress  of  the Romanian Society of Neurosurgery | with international participation".

Persoane de contact:  

Alexandra Cîrnu 

M: +40724 528 552 

[email protected]

Andreea Gheorghe 

M: +40747 369 960 

[email protected]

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Diferența dintre cireșe și vișine: care e "ibuprofen natural" și care distruge cancerul de colon
12 sep 2025, 09:11
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
11 sep 2025, 12:52
5 trucuri să scapi de pofta de dulce
11 sep 2025, 11:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente noi pe listele compensate
10 sep 2025, 20:12
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
10 sep 2025, 10:31
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
HPV: ce trebuie să știți despre virusul comun asociat cu cancerul
08 sep 2025, 23:48
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Reguli de igienă în România de acum 200-300 de ani. Moaşele şi babele vindecătoare le impuneau
07 sep 2025, 18:14
Ministrul Sănătății: Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferinţa de la Braşov. Îl vom trimite la Parchet
07 sep 2025, 14:39
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
07 sep 2025, 09:31
Cât de des este bine să ne spălăm pe cap, potrivit medicilor
06 sep 2025, 19:16
Medicii, în frunte cu ministrul Rogobete, se ridică împotriva unui ”eveniment medical” din Brașov. Ce s-a întâmplat. ”Atenție, dezinformare medicală”
06 sep 2025, 18:22
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
06 sep 2025, 14:14
Cum afectează îndulcitorii artificiali memoria și sănătatea creierului. Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet - Studiu
06 sep 2025, 12:18
Pastilă comună contra durerilor, posibil legată de autismul la copii. Raportul Departamentului de Sănătate din SUA
05 sep 2025, 23:41
Un singur obicei la toaletă ar putea crește riscul de hemoroizi
05 sep 2025, 11:00
Ce îți spun gazele intestinale despre sănătatea ta: 15 semne pe care nu trebuie să le ignori
04 sep 2025, 14:28
Copii născuți cu HIV și avorturi forțate din cauza lipsei de tratament, după tăierile de ajutoare ale lui Trump
03 sep 2025, 16:45
La 12 ani, fiica actriței Tily, Roxana din serialul La bloc, a făcut accident ischemic tranzitoriu. Medic SANADOR: Dacă brusc nu mai vezi cu un ochi, sună la salvare!
03 sep 2025, 10:19
Cele 5 probleme medicale grave provocate de căldură
02 sep 2025, 18:38
S-a întors Covid-19 în România! Episod destul de serios. Spitalele sunt pline
02 sep 2025, 13:43
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
De ce sunt nucile esențiale în alimentația copiilor și adulților. Mituri, beneficii și recomandări
01 sep 2025, 09:12
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
28 aug 2025, 10:01
O nouă pastilă pentru slăbit promite rezultate mari la un preț mai mic decât celebrul Ozempic. De când va fi disponibilă
27 aug 2025, 14:50
De ce aleg medicii tineri să părăsească România și cum îi putem întoarce: Studiul lansat de Andrei Baciu
27 aug 2025, 13:42
Atenție la rabie! Numărul cazurilor crește. Dr. Ciuhodaru: O mușcătură poate fi mortală și oricine poate fi afectat
27 aug 2025, 12:37
Ce boli poți lua dacă ai relații intime cu o persoană vaccinată împotriva COVID-19. Dar cu una nevaccinată? Când poți face cancer
25 aug 2025, 19:07
Medicul Flavia Groșan revine asupra conspirației. Nu pățim nimic dacă avem relații intime cu oameni care s-au vaccinat împotriva COVID-19... o spune până și ea
25 aug 2025, 17:50
Conducerea Colegiului Medicilor Bihor analizează cazul dr. Flavia Groșan. ”Indiferent de presiunea publică, medicina se practică pe bază de dovezi”
25 aug 2025, 13:39
Monica Pop avertizează: nu vă dați niciodată cu cremă dacă aveți ulcior la ochi! Uite de ce
24 aug 2025, 22:56
Ministrul Sănătăţii anunţă noi obligaţii pentru spitale, din septembrie
23 aug 2025, 16:44
Raed Arafat: UPU nu este un fast-food medical
23 aug 2025, 15:30
Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!
23 aug 2025, 15:02
Decizie-cheie pentru pacienți: Accesul rapid la tratamente vitale devine text de lege. Reacția președintelui COPAC
21 aug 2025, 10:27
Cum vor fi evaluate performanțele în spitale: Măsuri noi pentru manageri și șefi de secție. Anunțul Ministerului Sănătății
20 aug 2025, 19:43
Programul „plămân artificial” se extinde. Spitale din Bihor, Craiova, Târgu Mureș și Timișoara intră în rețea
19 aug 2025, 08:55
Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”
18 aug 2025, 22:27
Grăsimea care nu se vede, dar care duce la cancer. Nu e vorba de obezitate
18 aug 2025, 22:37
Unu din trei turiști consultați pe Litoral are sindrom metabolic
18 aug 2025, 10:20
Mirosurile care anunță boala cu ani înainte. Specialiștii au rămas surprinși
17 aug 2025, 22:12
Secretul comunităților tradiționale în lupta cu alergiile. Cum reușesc să le țină la distanță
17 aug 2025, 14:25
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă nu mănânci nimic timp de trei zile
15 aug 2025, 17:39
Dieta care distruge cancerul și face chimioterapia puternică. 3 alimente pe care să NU le mai mănânci
15 aug 2025, 15:12
Manifestul DCNews, DCMedical și ARGUMENT, susținut din Cluj, pentru o Românie în care sănătatea nu este un lux, ci o necesitate
15 aug 2025, 14:17
Legătura dintre flora intestinală și bolile cronice. Dr. Sanda Maria Crețoiu, la Academia de Sănătate
14 aug 2025, 15:05
Semnul care îți spune să arunci murăturile, zacusca și carnea imediat!
14 aug 2025, 16:03
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Ingredientul banal care calmează arsura solară în câteva minute. Dermatologii confirmă
13 aug 2025, 14:35
Persoanele care nu ar trebui să mănânce fistic! Deși are o mulțime de beneficii, lor le face rău
12 aug 2025, 17:29
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Curs valutar BNR 12 septembrie - cotațiile zilei. Ce se întâmplă cu leul
acum 13 minute
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
acum 32 de minute
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
acum 47 de minute
Colița emisiunii de timbre românești EXPO`70 OSAKA, de acum 55 de ani, desenată de computer. Nouă emisiune filatelică, pusă în circulație
acum 49 de minute
Cod Galben de ploi în mai multe județe din țară
acum 1 ora 0 minute
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
acum 1 ora 4 minute
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
acum 1 ora 5 minute
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel