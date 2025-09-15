Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut

Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, ar fi fost reținut.

Luni, 15 septembrie 2025, în stația CFR Arad, un bărbat a fost reținut după ce a furat un bagaj și a provocat scandal. Potrivit surselor judiciare citate de Aktual24.ro, ar fi vorba despre Dincă Mihai-Alexandru, nepotul lui Gheorghe Dincă – cunoscut drept criminalul din Caracal.

Acesta ar fi furat un troller cu bunuri de aproximativ 1.000 de lei din zona caselor de bilete. Alertate de strigătele martorilor, echipajele de poliție aflate în patrulare au intervenit, iar agenții de pază au încercat să îl oprească. În acel moment, bărbatul a devenit recalcitrant și a adresat amenințări oamenilor legii.

La vederea polițiștilor de la Secția Județeană de Poliție Transporturi Arad, tânărul a încercat să fugă, dar a fost prins și încătușat la circa 150 de metri de gară. Bunurile au fost recuperate integral.

Individul a fost dus în arestul IPJ Arad și reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cazul Caracal

Reamintim că în vara anului 2019, Alexandra Măceșanu a fost răpită de Gheorghe Dincă după ce s-a urcat în mașina acestuia. Bărbatul a procedat la fel și în cazul Luizei Melencu, o tânără de 18 ani care a dispărut tot în 2019. În 2023, Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru uciderea celor două adolescente.

În urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit că fragmentele osoase găsite în cenuşa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dincă aparţin Alexandrei Măceşanu, cu o probabilitate de 99,93%.

