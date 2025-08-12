Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare

Avocatul Adrian Toni Neacșu a criticat proiectul care prevede suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenzile, precum și transformarea amenzilor neplătite în sancțiuni penale după trei ani.

Proiectul de reformare a administrației publice locale, aflat în dezbatere publică, ar include, potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, nu doar măsuri prin care amenzile contravenționale neplătite vor duce la suspendarea pe termen nelimitat a dreptului de a conduce, ci și sancțiuni penale, dacă acestea nu sunt achitate în trei ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că modificarea urmărește creșterea gradului de colectare a sancțiunilor, însă Neacșu consideră că măsura este lipsită de fundament juridic.

"Am obosit și mi-am pierdut răbdarea să tot semnalizez erorile de judecată, și nu numai juridică, în scrierea diferitelor proiecte de acte normative care ne sunt propuse triumfalist ca soluții dinspre Guvern pentru ieșirea din criza financiară în care tot politicienii ne-au băgat. Pur și simplu încep să realizez că nu mai este vorba despre opțiuni ideologice sau de partid, despre răutatea sau lipsa de umanitate a viziunilor miniștrilor inițiatori, ci despre sfânta și pura prostie. Prostie biologică, lipsa inteligenței elementare, stupiditatea în forma ei naturală.

O prostie care cuprinde, ca o epidemie, structuri întregi de funcționari din Guvern, chemați să redacteze juridic viziunea politică a ministrului x sau y (dacă nu cumva sunt redactate pe la partide sau direct cu AI).

Toni Neacșu: Guvernul transformă toți contravenienții neplătitori de bună voie în infractori

Ce nu vă spune domnul Cseke Attila în ce privește acest proiect normativ pus deja în dezbatere publică (reformarea administrației publice locale) este că amenzile contravenționale neplătite, pe lângă faptul că îți suspenda automat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă nedeterminată, adică oricât, se transformă tot automat în amenzi penale, dacă nu le achiți în 3 ani. Guvernul, în numele necesității de a strânge bani la bugetele locale prin orice mijloace, transformă toți contravenienții neplătitori de bună voie (adică 60% din toți contravenienții, după spusele lui) în infractori.

O propunere de o prostie care mă lasă fără replică, pentru că în fața prostiei nu poți să fii decât condescendent. Amenda penală se înscrie în cazierul judiciar și, mai ales, în caz de neexecutare se poate transforma în închisoare penală. Evident, este o absurditate, pentru că probabil orice absolvent de liceu a aflat deja că singurul izvor al răspunderii penale este săvârșirea unei infracțiuni. Nu poți fi pedepsit penal (cu amendă sau închisoare) decât dacă ai săvârșit o infracțiune, o spune și Constituția și orice persoană care are la testul de inteligenta un scor de peste 70 (adică nu e oligofren).

La fel, orice individ mediu care a citit o carte măcar în viața lui a aflat probabil că închisoarea datornicilor este o practică barbară de sorginte medievală, exact așa cum este și mentalitatea celui care a putut scrie așa ceva", a scris Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

