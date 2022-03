Navă estoniană, scufundată în largul coastei Ucrainei, după o explozie

Proprietarii estonieni ai unei nave de marfă spun că aceasta s-a scufundat în largul coastei Ucrainei, după o explozie, scrie BBC.



Ei spun că doi membri ai echipajului au ajuns pe o plută de salvare pe mare, iar alți patru au fost dispăruți inițial. Ulterior, toți șase au fost preluați de un serviciu local de salvare ucrainean.

Nava sub pavilion Panama este deținută de compania Vista Shipping Agency din Estonia. Statul baltic Estonia este membru NATO și are graniță cu Rusia.



Nava fusese ancorată în largul coastei ucrainene după ce a părăsit cu câteva zile în urmă portul sudic Chornomorsk, lângă Odesa. Nu este clar ce a cauzat explozia.

Armata ucraineană spune că Rusia trimite nave de debarcare amfibie pentru a captura Odesa, un oraș de un milion de locuitori și un port maritim important, în timp ce își continuă avansul în sudul Ucrainei.

#maritime incident [Sinking Vessel] 15nm SE of #Odessa, #Ukraine.



MV Helt reportedly abandoning ship off Odessa, after #RFN used as shield to protect amphibious landing.#Russia #Ukrainecrisis #shipping #shippingindustry #seafarers #maritimesecurity #BlackSea #Russiannavy pic.twitter.com/tM7apXX55w