Data publicării: 15:22 21 Sep 2025

NATO va discuta marți încălcarea spațiului aerian de către Rusia

Autor: Elena Aurel
Sursa foto: Agerpres
 

NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia.

Consiliul Nord-Atlantic al NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat duminică pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu problema, precizând data care până acum fusese descrisă doar ca fiind „la începutul săptămânii viitoare”, potrivit Reuters. 

Autoritățile de la Tallinn au declarat că trei avioane de vânătoare MiG-31 rusești au intrat vineri în spațiul aerian estonian fără permisiune și au rămas timp de 12 minute, până când au fost obligate să se retragă.

Estonia a solicitat consultări în baza articolului 4 din Tratatul de la Washington după incident, pe care l-a descris drept o incursiune „neobișnuit de sfidătoare”.

Articolul 4 prevede că membrii NATO vor consulta împreună ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independența politică sau securitatea oricăruia dintre membri este amenințată.

Ministerul Apărării al Rusiei a negat că avioanele sale ar fi încălcat spațiul aerian estonian, susținând că acestea au zburat deasupra apelor neutre.

Incursiunea a avut loc la puțin peste o săptămână după ce peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie. Acest lucru a determinat avioanele NATO să doboare unele dintre drone, iar oficialii occidentali au afirmat că Rusia testa astfel pregătirea și determinarea alianței.

