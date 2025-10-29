€ 5.0829
Data publicării: 12:32 29 Oct 2025

NATO, precizări privind reducerea trupelor americane în România
Autor: Anca Murgoci

După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul rapid şi decisiv Sursa Foto: FreePik
 

Reducerea prezenței militare americane în Europa, anunțată miercuri de România, este o ajustare, a declarat un oficial NATO.

„Chiar și cu această ajustare, prezența forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost în ultimii ani, cu mult mai multe trupe americane pe continent decât înainte de 2022”, anul în care Rusia a invadat Ucraina, a declarat oficialul pentru AFP.

Reuters citează la rândul său un oficial al alianței atlantice care a declarat că NATO și autoritățile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura forțelor, după ce Ministerul Apărării din România a anunțat că aliații au fost notificați cu privire la planurile SUA de a reduce numărul de trupe staționate pe flancul estic al Europei.

„Ajustările aduse posturii forțelor SUA nu sunt neobișnuite”, a insistat oficialul NATO, conform Agerpres.

„NATO și autoritățile SUA sunt în contact strâns cu privire la postura noastră generală - pentru a ne asigura că NATO își păstrează capacitatea robustă de descurajare și apărare, iar autoritățile americane au informat NATO în prealabil cu privire la această ajustare”, a declarat oficialul citat.

Publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare.

Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate

„Efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura modificare este la Mihail Kogălniceanu, unde acea brigadă rotațională, care venea, pleca, nu o să mai stea aici. Chiar în acest moment, nu este aici. De aproximativ o lună de zile, au plecat la exerciții. Erau cam 1.200 -1.500 de militari în acea brigadă. La Kogălniceanu rămân cei care erau în grupul de luptă aerian și diverse trupe”, a anunțat miercuri ministrul apărării român, Ionuț Moșteanu.

În cele trei baze din România ar urma să rămână în jur de 1.000 de militari.

Întrebat de jurnaliști dacă acest anunț al retragerii militarilor americani este un regres din punct de vedere al securității, Moșteanu a răspuns: „Aș fi vrut să nu fie așa.

nato
sua
romania
