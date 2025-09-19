€ 5.0719
Data actualizării: 13:56 19 Sep 2025 | Data publicării: 12:57 19 Sep 2025

NATO a deschis un Birou de Legătură la Amman. Ambasadorul Maior a explicat ce înseamnă acest fapt

Autor: Flaviu Predescu
NATO a deschis un Birou de Legătură la Amman. Ambasadorul Maior a explicat ce înseamnă acest fapt
 

Pe 16 septembrie 2025, Organizația Tratatului Nord-Atlantic a deschis oficial un Birou de Legătură în Amman, într-o ceremonie desfășurată la sediul Ministerului Afacerilor Externe iordanian.

Evenimentul a avut loc în marja vizitei în Regatul Hașemit al Iordaniei a Reprezentantului Special al Secretarului General NATO pentru Vecinătatea Sudică, Javier Colomina.

„Biroul de Legătură este primul de acest fel al NATO în Orientul Mijlociu, evidențiind angajamentul Alianței Nord-Atlantice de a-și consolida dialogul și cooperarea cu statele regiunii. Noua prezență instituțională NATO la Amman întărește parteneriatul strâns dintre Iordania și Alianță și reprezintă o recunoaștere suplimentară a rolului strategic regional al Regatului Hașemit.

În calitatea sa de Ambasadă Punct de Contact NATO, Ambasada României de la Amman a contribuit constant la dezvoltarea concretă și substanțială a cooperării NATO - Iordania, inclusiv la demersul de înființare a Biroului de Legătură.

În acest context, ambasadorul României în Regatul Hașemit al Iordaniei, George Maior, a găzduit, la 17 septembrie, o reuniune cu participarea Reprezentantului Special NATO, a conducerii noului Birou de Legătură NATO și a ambasadorilor statelor membre NATO acreditați la Amman, în scopul discutării liniilor viitoare de acțiune ale Alianței în Iordania și în regiune.

Declarația ambasadorului George Maior 

“Deschiderea Biroului de Legătură NATO la Amman reprezintă un mesaj al investiției Alianței în Vecinătatea Sudică și o dovadă a angajamentului față de partenerii săi strategici din Orientul Mijlociu. Găzduirea acestui Birou subliniază poziția cheie a Iordaniei în arhitectura regională de securitate și rolul Regatului de partener capabil și de încredere al Alianței”, a declarat ambasadorul României în Iordania, George Maior. 

Note: România se află la al doilea mandat succesiv de doi ani de Ambasadă Punct de Contact NATO în Iordania, deținând acest rol până la data de 31 decembrie 2026. Decizia de deschidere a Biroului de Legătură NATO de la Amman a fost luată la Summit-ul NATO de la Washington din 10 iulie 2024.

Ambasada Punct de Contact NATO (Contact Point Embassy / CPE) într-un stat partener are un rol important în promovarea valorilor, principiilor, rolului și politicilor Alianței, precum și a relației de parteneriat prin intermediul activităților de diplomație publică pe care le desfășoară, în vederea unei mai bune înțelegeri a acestora de către publicul și actorii locali. Totodată, ambasada CPE poate juca un rol de facilitator al activităților de cooperare și al legăturii dintre Alianță și statul partener și în funcție de interesele comune și nivelul de ambiție al partenerului în relația cu Alianța, precum și de solicitările specifice ale Secretariatului Internațional al NATO.” arată un comunicat al Ambasadei României în Iordania

