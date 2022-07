Naţionala Germaniei nu va mai fi recunoscută drept Manschaft

Federaţia germană de fotbal (DFB) a decis joi să renunţe la numele "die Mannschaft" ("echipa") pentru naţionala sa masculină, spunând că este posibil ca acesta să fie un termen recunoscut în străinătate, însă a fost privit cu ochi critici acasă, informează Reuters.



Numele a fost introdus oficial la un an după ce Germania a câştigat a patra sa Cupa Mondială în Brazilia, în 2014, şi a făcut parte din campania de branding din jurul echipei naţionale.



Eliminarea din faza grupelor la CM 2018 şi în optimi de finală la EURO 2022 nu au ajutat însă la consolidarea brandului în rândul fanilor germani dezamăgiţi.



Oficiali din lumea fotbalului, printre care directorul executiv al Borussiei Dortmund, Hans-Joachim Watzke, au afirmat că acest termen este lipsit de respect faţă de alte echipe naţionale şi prea arogant.



Un sondaj efectuat recent a arătat că este momentul pentru a renunţa la acest nume, a declarat preşedintele

DFB, Bernd Neuendorf.



"Conform sondajelor şi analizelor, numele 'die Mannschaft' are un grad ridicat de recunoaştere, mai ales în străinătate, unde reprezintă spiritul de echipă şi succesul. Există însă de asemenea faptul că printre fanii din această ţară este privit cu ochi critic şi este parte a unei discuţii cu caracter emoţional", a spus Neuendorf într-un comunicat.



Germania s-a calificat la Cupa Mondială care va avea loc în acest an în Qatar, scrie Agerpres.

Victor Piţurcă: Nu am avut nicio ofertă să preiau naţionala. Poate înseamnă că sunt un selecţioner prea slab

"Ofertă de nerefuzat nu cred că va exista de la echipa națională pentru Victor Pițurcă! Acum, eu cred că președintele Federației și cei care conduc acum fotbalul românesc știu cel mai bine ce au de făcut. El trebuie să ia măsurile cele mai bune pentru bunul mers al echipei naționale.

Relația mea cu el și cei care conduc nu e una prea bună, nu am avut nicio ofertă din partea Federației. Ori înseamnă că sunt un selecționer prea slab pentru echipa națională, ori problemele acestea (n.r. - relația cu FRF). Așa se spune, că rezultatele vorbesc (râde). Dar nu știu dacă asta e valabil pentru toți, mă refer la cei care conduc acum. Vom vedea. Deocamdată, nu asta e problema.

Au fost unele oferte pe care le-am primit din străinătate. Dacă exista o ofertă bună, probabil aș fi mers acolo. În campionatul românesc, nu mai revin, nu am nicio motivație. Ce aș putea să realizez aici. Nu văd perspective. M-au căutat echipe multe de afară, echipe de mijlocul clasamentului sau care luptau la retrogradare. Au fost și echipe bune care m-au căutat, dar nu m-am înțeles cu ele, fiindcă eu am un principiu: nu merg pe 3 luni, pe 6 luni, pe un an. Vreau să merg undeva unde să am un contract pe 3 ani, pe termen lung”, a spus Pițurcă, la Antena 3.

De ce nu mai bat echipele româneşti pe nimeni

"Nu mai batem echipele mici pentru că și noi am devenit echipe mici!

Suntem niște echipe mici acum. Pe vremea mea, când jucam la Steaua, astea ar fi fost formații de liga a treia, a patra pe lânga noi!”, a mai spus tehnicianul, conform GSP.

Acesta face referire la eșecurile suferite în cupele europene în ultimii ani, cluburile din Liga 1 „împotmolindu-se” contra unor adversari de nivel inferior, cum ar fi Dudelange, Șahtior Karagandy, Lokomotiv Tbilisi, KF Laci, Pyunik Erevan sau Saburtalo.

