NASA: Roverul Perseverance a confirmat că Marte a găzduit un lac imens

Roverul Perseverance a descoperit structuri geologice despre care cercetătorii de la NASA și o listă lungă de universități americane și europene spun că ar fi putut fi create doar de un râu care a curs în lac pentru o perioadă lungă de timp. Noile cercetări au fost publicate în jurnalul Science, potrivit descoperă.ro.

Imagini de la distanță cu structurile arată straturi distincte care nu s-ar fi format într-o atmosferă aridă, astfel confirmând că Marte a găzduit lacuri uriașe și chiar oceane similare din punct de vedere geologic cu cele ale Pământului.

Oamenii de știință suspectează de mult timp că în Craterul Jezero a fost cândva un lac, însă nu au putut să-și demonstreze teorie. De asemenea, cercetătorii nu aveau cum să știe dacă apa de la suprafața Planetei Roșii ar fi persistat pentru perioade lungi de timp sau ar fi fost de scurtă durată, fie evaporându-se sau secând la scurt timp după acumulare.

„Fără să se deplaseze nicăieri, roverul a reușit să elucideze una dintre marile necunoscute. Acest crater a fost cândva un lac. Până când am aterizat acolo și am putut confirma că a fost un lac, acest aspect a fost mereu sub semnul întrebării”, a explicat Benjamin Weiss, unul dintre autorii studiului și om de știință la MIT.

Straturile de sedimente vor fi locația perfectă pentru căutarea de fosile antice, având în vedere că mineralele depozitate acolo de un râu sau ghețar ar fi conținut și dovezi ale microbilor sau altor organisme.

„Cel mai surprinzător aspect care a reieșit din aceste imagini este posibila oportunitatea de a surprinde momentul în care acest crater s-a transformat dintr-un mediu locuibil asemănător Pământului în peisajul dezolant pe care îl vedem astăzi. Acești bolovani ar putea fi o evidență a acelei transformări, iar noi nu am mai văzut asta în alte zone de pe Marte”, a adăugat Weiss.

Lacul Leman

Primele imagini de înaltă rezoluţie obţinute în acel sit confirmă indiciile furnizate de observaţiile făcute de pe orbita lui Marte: craterul Jezero, cu un diametru de aproximativ 35 de kilometri, a găzduit un lac închis, alimentat în trecut de un râu printr-o deltă, în urmă cu 3,6 milioane - 3 milioane de ani, comparabil ca dimensiuni cu Lacul Leman.

Este posibil ca viața să se fi dezvoltat în crater, deoarece se crede că lacul a fost de lungă durată. Este posibil ca delta să fi necesitat o perioadă cuprinsă între 1.000.000 și 10.000.000 de ani pentru a se forma. În crater și în jurul craterului au fost detectate minerale de argilă. Argila se formează în prezența apei, astfel că această zonă probabil a avut odată apă și poate viață în cele mai vechi timpuri. Pe alocuri suprafața este crăpată în modele poligonale. Astfel de forme apar adesea atunci când argila se usucă, potrivit Wikipedia.