NASA a pus mâna pe o ”comoară”. Cel mai mare eşantion de asteroid colectat vreodată - VIDEO

Capsula care conţinea eşantionul, prelevat în 2020 de pe asteroidul Bennu, a aterizat duminică în deşertul Utah din Statele Unite, la capătul unei coborâri finale vertiginoase prin atmosfera terestră, începute la 44.000 km/h.



Coborârea, observată de senzorii militari, urma să fie frânată de două paraşute succesive. NASA nu a confirmat dacă prima a funcţionat, însă cea de-a doua a acţionat bine, permiţând o aterizare uşoară.



"Am auzit 'paraşuta principală desfăşurată', iar eu am izbucnit în lacrimi", a povestit Dante Lauretta, cercetătorul-şef al misiunii, în cadrul unei conferinţe de presă. "Acela a fost momentul în care am ştiut că am reuşit întoarcerea acasă", a adăugat el.



Eşantionul conţine aproximativ 250 de grame de materie, potrivit estimărilor agenţiei spaţiale americane - mult mai mult decât precedentele două eşantioane de asteroid aduse de misiunile japoneze.



Analiza lui Bennu ar trebui să ofere o mai bună înţelegere a formării sistemului solar şi a modului în care Pământul a devenit locuibil.



După aterizare, o echipă a analizat mai întâi capsula la sol pentru a-i verifica starea. Nu s-a constatat nicio deteriorare.

First Stu Wylie from @usairforce and Vicky Thiem from @LockheedMartin conduct a safety survey of the surrounding area and the #OSIRISREx capsule itself before the rest of the team approaches. pic.twitter.com/0LWA6oRylA