Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele

Călugărițele au început să apară tot mai des în București, spre surprinderea locuitorilor.

Bucureștiul are oaspeți neașteptați. Călugărițele, insectele elegante cu „mâinile împreunate”, au devenit tot mai vizibile prin apartamente, pe balcoane sau în parcuri, stârnind amuzament și curiozitate.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” atrage atenția că în Capitală trăiesc atât specii native, cât și invazive, iar aceste apariții spectaculoase, departe de a fi periculoase, sunt de fapt benefice pentru mediu. Cu aspect exotic, vedere stereoscopică și abilități impresionante de prădător, călugărițele își fac loc în peisajul urban, transformându-se în mici „gardieni verzi” ai orașului.

Explicațiile specialiștilor de la "Grigore Antipa"

"București, ai văzut cine ne vizitează? Călugărițe urbane, staruri neașteptate!

În ultimul timp, tot mai mulți bucureșteni surprind prin apartamente, parcuri sau pe balcoane insecte elegante, cu membrele anterioare „împreunate” ca într-o rugăciune.

Știai că:

În București întâlnim două specii de călugărițe, o specie europenă sau nativă (Mantis religiosa) și o specie asiatică non-nativă și invazivă (Hierodula tenuidentata).

Bucureștenii au raportat chiar momente comice sau emoții neașteptate. Unii s-au trezit cu călugărița „pe perdea la etajul 10”, iar alții au avut întâlniri amuzante în apartament. La Antipa, chiar ieri, ne aștepta un exemplar frumos la intrarea personalului!

Călugărițele sunt insecte din ordinul Mantodea, cu un aspect foarte unitar:cap triunghiular, corp alungit și picioare anterioare modificate pentru prins și reținut prada (numite picioare raptoriale).

Mantidele au vedere stereoscopică și pot aprecia distanța până la pradă și viteza acesteia. Ochii lor compuși prezintă până la 10.000 de omatidii și o pseudopupilă evidentă (regiune care captează lumina în timpul zilei).

Multe specii de călugărițe prezintă un comportament numit „deimatic”: își întind picioarele anterioare și își desfac aripile pentru a speria potențialii prădători. În Romania sunt prezente șase specii de calugărițe: Mantis religiosa, Empusa fasciata, Ameles heldreichi, Ameles spalanzania, Iris oratoria și Hierodula tenuidentata. Pentru speciile Ameles spalanzania și Iris oratoria nu au fost însă confirmate populații stabile.

Călugărițele ne surprind cu aparițiile lor neașteptate, dar sunt inofensive și… folositoare! Se hrănesc cu muște, țânțari, molii, gândaci și alte insecte care ne dau bătăi de cap.

Data viitoare când întâlnești o călugăriță pe balcon sau în parc, privește-o ca pe un mic „gardian verde” al orașului și las-o să-și facă treaba", au explicat reprezentanții de la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pe paginile oficiale de social media.

