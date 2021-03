Mutu, după victoria naţionalei de tineret în faţa Ungariei: Calitatea noastră superioară s-a văzut - Video

'Am revenit cu Olanda, am revenit şi cu Danemarca, am revenit şi acum. Lucrul ăsta defineşte această generaţie, forţa asta interioară, spiritul luptător şi resursele pe care şi le găsesc în momentele dificile. Numai unitatea lor a făcut să întoarcă scorul în seara asta, chiar cu o victorie, ceea ce mă bucură foarte mult. Mă bucur că sunt antrenorul lor. E o victorie frumoasă, chiar dacă am întâmpinat o echipă agresivă şi arţăgoasă, care s-a luptat pentru fiecare minge.' a spus Mutu.

'Băieţii au luptat pentru fiecare centimetru de teren. Au reuşit să creadă până la sfârşit în victorie. Calitatea noastră superioară s-a văzut în acest meci. Am vorbit cu antrenorul lor la sfârşit, i-am spus că a fost o bătălie. Pentru că şi pentru ei era ultima şansă, dar şi pentru noi. I-am spus că am vrut să câştigăm pentru a fi într-o poziţie bună de a aborda următorul meci', a afirmat Mutu.

'Le-am făcut cadou 35 de minute adversarilor, dar probabil că oboseala şi-a spus cuvântul în anumite faze. Am făcut câteva greşeli la pase uşoare, fără să fim forţaţi. Şi atunci cred că le-am dat puţină încredere ungurilor. Dar am revenit şi cred că am făcut fericiţi mulţi suporteri ai naţionalei. Ne continuăm drumul şi ne urmăm visul. Vedem la următorul meci ce se întâmplă', a adăugat selecţionerul.

Întrebat dacă îi vină să creadă că la acest nivel se fac asemenea greşeli de arbitraj, Mutu a răspuns: 'Nu, dar nu avem ce să facem, din păcate arbitrul nu a fost în cea mai bună formă a lui. Dar şi aşa am reuşit să câştigăm, e cu atât mai important şi mai frumos. Chiar dacă nu îmi doresc acest lucru, vreau să stau şi eu bine cu inima, să nu am atâtea emoţii până la sfârşit'. Referitor la meciul cu Germania, tehnicianul a menţionat că echipa României va lupta, pentru că nu a venit la Campionatul European în vacanţă.

'De mâine avem timp să ne gândim la meciul cu Germania. Nu suntem aici în vacanţă, am venit să le facem viaţa grea tuturor, să luptăm pentru tricoul naţionalei şi pentru România. Responsabilitatea noastră e mare şi vrem să aducem satisfacţie într-o perioadă grea prin care trecem. Cu Germania vor lipsi Marin şi Ganea, amândoi sunt luptători, poate uneori prea mult. Faptul că e căpitan şi are responsabilitate îl face pe Marin să dea mai mult în anumite momente decât ar trebui. Dar avem jucători care îi vor suplini cu brio pe amândoi', a precizat Adrian Mutu.

Echipa naţională de fotbal Under 21 a României a învins selecţionata Ungariei, cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, în Grupa A a Campionatului European de tineret 2021, pe Stadionul Uj Bozsik din Budapesta. După 1-1 cu Olanda în debutul competiţiei, România va întâlni în ultimul meci Germania, pe 30 martie, pe aceeaşi arenă (19:00).

Ungaria, care a pierdut meciul de debut (0-3 cu Germania), este eliminată din competiţie, urmând să joace contra Olandei pe 30 martie.

Faza grupelor CE 2021 se desfăşoară în perioada 24-31 martie, iar primele două clasate în fiecare grupă se vor califica la turneul Final 8, care e programat între 31 mai şi 6 iunie, în aceleaşi ţări, Slovenia şi Ungaria.