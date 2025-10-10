Mutarea făcută de Ungaria, prin MOL, în Serbia. Cum joacă vecinii din Budapesta cu America

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, anunță o mutare importantă făcută de Ungaria în Serbia, după sancțiunile SUA.

Amintim că Statele Unite au impus sancțiuni față de compania petrolieră sârbă NIS. În acest context, Ungaria întinde o mână de ajutor pentru vecinii sârbi prin grupul petrolier ungar MOL, care-și va majora livrările în Serbia, transmite Reuters, conform Agerpres.

Ajutor pentru ”prietenii noștri sârbi”

”Având în vedere că MOL joacă un rol important în aprovizionarea Serbiei cu petrol şi carburanţi... prietenii noştri sârbi se pot baza pe creşterea livrărilor din partea MOL", a transmis Peter Szijjarto, într-un comunicat, adăugând că această majorare a livrărilor nu va putea înlocui în totalitate absenţa livrărilor din Croaţia.



Sancţiunile SUA împotriva companiei petroliere sârbe NIS, controlată în proporţie de peste 45% de grupul rus Gazprom, au intrat în vigoare joi, după o pauză de nouă luni. NIS, care aprovizionează aproximativ 80% din piaţa de carburanţi din Serbia, a fost vizată de aceste sancţiuni americane împotriva sectorului energetic rus încă din luna ianuarie, dar a beneficiat de mai multe amânări consecutive. Joi, compania a informat că ”nu a primit o prelungire a licenţei speciale din partea Departamentului Trezoreriei SUA” care îi permisese anterior să continue să funcţioneze normal.

NIS, cea mai tranzacționată companie la Bursa de Valori din Belgrad





La rândul său, operatorul reţelei de conducte petroliere din Croaţia, Janaf, care transportă ţiţei până la rafinăria din Pancevo, principalul producător de carburant din Serbia, a anunţat că a obţinut o autorizaţie ce îi permite să continue activităţile de transport obişnuite până la data de 15 octombrie, în ideea de a-şi finaliza actualele obligaţii contractuale.



NIS este cea mai tranzacţionată companie la Bursa de Valori de la Belgrad. Compania are aproximativ 13.500 de angajaţi şi o reţea de peste 400 de benzinării, majoritatea în Serbia, aproximativ 80 în Bosnia şi restul în Bulgaria şi România.