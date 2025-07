Musk și-a deschis primul restaurant Tesla la Hollywood. Non-stop, cu cinema drive-in, superchargere și roboți chelneri: Vom avea locații în toată lumea (FOTO)

Luni a fost deschis oficial la Hollywood Tesla Diner, primul restaurant 'marca Elon Musk', care oferă și facilități inedite precum un cinema drive-in și mai multe stații supercharger pentru automobile electrice Tesla.

La debut, o mulțime impresionantă s-a adunat în fața locantei cu design futurist, formată în principal din posesori și admiratori ai mărcii Tesla. Proiectul, pregătit de Musk încă din 2018, combină stilul retro al unui 'diner american' cu tehnologii moderne, iar clienții se pot bucura de feluri de mâncare personalizate cu branding Tesla.

Deși pe platforma X au apărut zvonuri că restaurantul se va deschide dis-de-dimineață, accesul publicului a fost permis abia după-amiază. Cu câteva zile înainte de lansarea oficială, Tesla Diner a organizat o deschidere privată, destinată personalului și membrilor clubului Tesla din zona de sud a Californiei. Imaginile distribuite pe rețele sociale arătau ospătari pe role și un robot umanoid, Optimus, care împărțea popcorn.

Elon Musk a transmis pe X, în dimineața deschiderii: „Dacă restaurantul nostru retro-futurist va avea succes, și cred că va avea, Tesla va deschide astfel de locații în marile orașe din întreaga lume.”

Tesla Diner va funcționa 24 de ore din 24, un aspect apreciat de locuitorii din zonă. Josh Becerra, un rezident local, a declarat: „Va fi deschis non-stop, așa că mi se pare destul de interesant. Singura problemă este traficul din cartier.”

În ceea ce privește zgomotul, Becerra nu este îngrijorat, având în vedere că sunetul de la ecranele drive-in va fi transmis exclusiv prin difuzoarele sistemelor audio ale mașinilor Tesla, potrivit Los Angeles Times.

VEZI POZE AICI:

Tesla Diner is retro-futuristic diner & drive-in charging experience all wrapped into one



80 V4 Supercharger stalls are open to all NACS-compatible EVs, making it the largest urban Supercharger in the world pic.twitter.com/CKiNtpqm6Y