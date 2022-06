Muntenegru - România, Liga Naţiunilor. Livetext de la 21:45, primul meci oficial pentru Edi Iordănescu la naţională

Meciul va fi transmis în format Livetext pe DC NEWS de la ora 21:45.

Edi Iordănescu, semnal înainte de meciurile din Liga Naţiunilor: Nu mai merge cu fotbalul boem

Selecţionerul echipei naţionale a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei cu Muntenegru din debutul noii ediţii a Ligii Naţiunilor, că la prima reprezentativă "nu mai merge doar cu fotbal boem" şi a subliniat că îşi doreşte pragmatism şi eficienţă din partea jucătorilor săi pentru a obţine un rezultat pozitiv.



"Sunt foarte pretenţios. Eu am foarte multă încredere în grupul pe care îl antrenez, dar pretenţiile mele ca atitudine, mentalitate şi spirit sunt foarte mari. Nu mai merge doar cu fotbal boem, avem nevoie de atitudine şi spirit. Trebuie să fim echilibraţi şi numai când vom face toate aceste lucruri ne putem gândi la rezultate pozitive. Avem şi minusurile noastre pe care încercăm să le corectăm. Încercăm mâine să fim cât mai exacţi, pragmatici şi eficienţi. Mă interesează foarte mult rezultatul pentru că asta ne dă încredere şi curaj. Eu am convingerea că dacă echipa naţională va produce câteva rezultate bune într-un timp foarte scurt are capacitatea să îşi ridice nivelul. Pentru noi e important ca după fiecare meci să adăugăm puncte în clasament. Trebuie să dăm totul pentru rezultat, pentru că altfel o să mai închidem o campanie pe care o să o ratăm şi o să stăm să ne gândim de ce am făcut-o", a afirmat tehnicianul în conferinţa susţinută la Podgorica.

Avertisment pentru jucători





"Eu voi fi mult mai atent când voi face convocările dacă voi vedea jucători care nu se vor implica şi nu vor da 100% în procesul de antrenament şi la meciuri, sau la care nu voi observa devotament şi responsabilitate. Echipa naţională trebuie să arate începând de mâine că are viitor. Din păcate despre naţionala noastră se vorbeşte mult la trecut şi vrem să schimbăm această percepţie. Nu va fi uşor. Mă interesează să avem gândirea şi mentalitatea corectă şi să aducem înapoi spiritul care a lipsit în ultimii ani. Suntem conştienţi că în final rezultatul este doar o consecinţă a acestor lucruri. Avem nevoie de suporteri, avem nevoie ca toată lumea să vină în sprijinul echipei naţionale pentru că e important ca aceşti băieţi să prindă încredere. Acum este un nou început şi sper să urmeze lucruri bune. Însă sunt conştient că vom avea un drum greu în faţă", a adăugat selecţionerul.



Iordănescu susţine că l-au pus în gardă rezultatele Muntenegrului cu Olanda şi Turcia, ambele încheiate cu scorul de 2-2, din preliminariile Cupei Mondiale, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News