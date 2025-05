Motorul unui avion în care se afla și clujeanul Avram Gal a luat foc imediat după decolare. "Indiferent de câți bani ai, viața ta atârnă de un fir de ață"! - FOTO/VIDEO

Un avion Turkish Airlines cu destinația Istanbul a fost nevoit să revină de urgență marți dimineață pe aeroportul internațional Hazrat Shahjalal din Dhaka, la doar câteva minute după decolare, din cauza unui impact cu o pasăre care a afectat unul dintre motoare, scrie Daily Sun.

Zborul TK713, operat cu un Airbus A330-303, a decolat la ora 7:00, având la bord 280 de pasageri și 11 membri ai echipajului. La scurt timp după decolare, aeronava a lovit o pasăre, ceea ce a provocat scântei la motorul doi, care a luat foc, potrivit unui comunicat transmis de echipa Turkish Airlines din Dhaka.

„Imediat după decolare, aeronava a lovit o pasăre, ceea ce a cauzat scântei la unul dintre motoare. Pilotul a decis să revină imediat și a aterizat în siguranță avionul”, a declarat Group Captain SM Ragib Samad, director executiv al Aeroportului Internațional Hazrat Shahjalal.

Turkish Airlines flight makes emergency landing at Dhaka's Hazrat Shahjalal Airport after pilot spots sparks in engine. Flight with 290 passengers, bound for Istanbul, took off at 7AM but returned after 15 mins.t All passengers evacuated. Cause of sparks under investigation. pic.twitter.com/BFP5COc4df May 20, 2025

Pilotul a zburat în cerc pentru a consuma combustibilul

Martorii și oficialii au confirmat că în timpul scurtului zbor s-au observat scântei provenind de la motorul afectat. Potrivit unor surse din aeroport, pilotul a zburat în cerc pentru a consuma combustibilul și a preveni un eventual incendiu la aterizare. Aeronava a reușit să aterizeze în siguranță la ora 8:15, fără a se înregistra victime.

„Suntem bucuroși să confirmăm că toți pasagerii, echipajul și aeronava sunt în siguranță. Deoarece avionul necesită reparații, acest proces va dura ceva timp”, se arată în comunicatul Turkish Airlines.

Echipele de intervenție au fost pregătite pe pistă, însă aterizarea s-a desfășurat fără alte incidente. Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, iar compania a început organizarea alternativelor pentru continuarea călătoriei acestora.

La bordul avionului se afla și clujeanul Avram Gal

La bordul acestui avion se afla și clujeanul Avram Gal, cunoscut pentru ideea controversată de a vinde burgeri cu foiță de aur. El a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu flăcările și a afirmat că această experiență i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

"Când Dumnezeu te iubește! Azi am trăit o experiență pe care nu am avut-o până acum. M-am îmbarcat liniștit în avionul Turkish Airlines, pe ruta Bangladesh - Istanbul. După ce am spus rugăciunea pe care o rostim cu toții înainte de un zbor de 8 ore, am decolat. La mai puțin de câteva minute, motorul avionului a luat foc, iar timp de o oră am survolat zona pentru a scăpa de combustibil. În acele momente, am rostit doar atât: „Doamne, voia Ta să se facă”.

În avion era o liniște de mormânt, ca și cum toți așteptau o sentință. Două pasagere plângeau, neștiind cum să reacționeze. După aproximativ 30 de minute, pilotul a anunțat că vom încerca o aterizare în urma aprinderii motorului. Vocea lui calmă și experiența sa ne-au ajutat pe toți să ne liniștim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al piloților, am aterizat cu bine pe aeroport, iar pompierii și echipele de intervenție au reacționat prompt. Este o remarcă importantă: indiferent de câți bani ai sau cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață! Fiți buni și iertători, pentru că nu știm ziua în care vom părăsi acest pământ!", a scris Avram Gal pe pagina sa de Facebook.

Autoritatea Aviației Civile din Bangladesh (CAAB) a demarat o investigație pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului. Incidentul de marți vine la doar câteva zile după ce, pe 16 mai, un avion al companiei Biman Bangladesh Airlines a fost forțat și el să revină pe aeroportul din Dhaka, după ce o roată s-a desprins în timpul decolării de la aeroportul din Cox’s Bazar.

????Turkish Airlines Flight TK713 Experiences Bird Strike During Takeoff from Dhaka ????????????????

Turkish Airlines flight TK713, an Airbus A330-303, encountered a bird strike during takeoff from runway 14 at Dhaka Shahjalal International Airport (DAC), Bangladesh. The aircraft entered a… pic.twitter.com/zvOZWIAZtT — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) May 20, 2025

