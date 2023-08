Motivul incredibil pentru care un vatman din Iași, angajat al CTP, a fost luat la bătaie de 3 indivizi

Trei indivizi au luat la bătaie un vatman din Iași, angajat al Companiei de Transport Public (CTP), pentru faptul că nu au fost lăsați să fumeze în tramvai, conform BZI.

2 fete și un băiat și-au aprins țigările în spatele tramvaiului și au fost atenționați de vatman să nu mai fumeze în mijlocul de transport în comun. Acesta le-a mai transmis că dacă nu vor să respecte dispoziția, să coboare din tramvai.

Ca urmare a acestui lucru, unul din cel trei l-a luat la pumni pe vatman. Acesta a fost lovit în zona capului cu pumnii de mai multe ori, până a rămas inconștient. Apoi, când și-a revenit, a sunat la 112.

Relatarea bărbatului

„Eram dimineața tare, pe la ora 6, cam așa era, pe traseul 13 și oprisem în stația Dr. Savini în Tătărași. În stație am observat trei persoane, două fete și un băiat. Eu i-am văzut că fumau în stație, dar m-am gândit că o să se oprească odată ce urcă în tramvai. După ce am pornit, am observat că ei încă fumau în spatele vagonului, iar atunci am oprit. M-am dus să le spun frumos să nu mai fumeze, iar dacă nu sunt de acord, să coboare la următoarea stație. Cum m-am întors în cabină am văzut că băiatul se îndrepta spre mine și înjura, cred că era beat sau drogat. M-am ridicat de la pupitru și fix atunci m-a lovit cu pumnul în față și a continuat să mă lovească. Am fost inconștient pentru câteva secunde, după care mi-am revenit.

Cei trei au încercat să iasă pe geam, că ușile erau blocate, dar nu au reușit. Eu, atunci, am sunat la 112 să chem poliția, atunci și el a zis că sună la 112 că are ce să le zică la polițiști să cad eu vinovat. A venit poliția, l-a luat pe el, i-a dat amendă, cred, eu nici nu mai știu bine ce s-a întâmplat că eram foarte amețit de la bătaie. Eram în stare de șoc, mi-au administrat cei de la spital un calmant. Eu lucrez de 7 ani ca vatman la CTP și nu am pățit niciodată așa ceva”, a povestit vatmanul.

Poliția a precizat că face cercetări cu privire la conflictul apărut între vatman și cei trei indivizi.

„La data de 19 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Iași au fost sesizați cu privire la un conflict ce are loc între doi bărbați într-un mijloc de transport în comun, din municipiul Iași. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a precizat IPJ Iași.

