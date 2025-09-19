Moșteanu: Unii români văd războiul din Ucraina de pe balcon / Trebuie să rezistăm până când vine cavaleria

Panelul „The Power of Alliances to Protect and Prevail” în cadrul forumului organizat de Aspen și în care DefenseRomania / DC News a fost partener media, s-a axat pe puterea alianțelor și interoperabilitatea aliaților în fața crizelor, cu precăderea a celei mai mari crize de securitate în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, criză generată de invadarea Ucrianei de către Federația Rusă. „Nimeni nu poate rezista singur în această lume iar Alianțele vor prevala”, a fost unul din mesajele ministrului Ionuț Moșteanu, în cadrul Aspen European Strategic Forum 2025.

„Noi, românii, mai ales cei de la graniță, din regiunea Tulcea și din regiunea Chilia, putem vedea războiul de pe balcon. Sper ca acest lucru să se oprească curând, dar nimeni nu a fost pregătit pentru asta. Până atunci, ne putem face treaba pentru că suntem protejați de alianțe”, a declarat Moșteanu.

El a subliniat că sprijinul pentru Ucraina este o datorie comună, iar România va continua să ofere sprijin Ucrainei, inclusiv în ceea ce privește antrenarea piloților și militarilor ucraineni pe teritoriul țării noastre.

„Ucraina nu luptă doar pentru teritoriul și poporul ei, ci pentru valorile noastre comune. Nu este permis în aceste vremuri să cucerești o altă națiune doar pentru a demonstra ceva. Toți europenii și partenerii euro-atlantici au decis să ajute Ucraina și facem acest lucru zi de zi”, a precizat Ionuț Moșteanu.

„Îi ajutăm pe ucraineni să-și antreneze soldații pe teritoriul nostru și al aliaților. Avem piloți și soldați ucraineni care vin aici zilnic să se pregătească și apoi merg pe front. Vom continua să facem acest lucru până când va veni pacea”, a mai punctat ministrul Apărării.

Referirea era la Centrul de Pregătire pe avioane F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Borcea, unde pe lângă piloți români se antrenează și piloții ucraineni. Acesta este singurul centru de antrenament pentru F-16 din Europa.

Ionuț Moșteanu: Armata României trebuie să fie capabilă să reziste pe cont propriu până vine „cavaleria”

Ministrul Apărării a subliniat și importanța logisticii, a mobilității militare, dar și a unei industrii de apărare puternice, capabile să ofere Armatelor membre capacitatea de a rezista până intervin ceilalți aliați.

„E necesar să dezvoltăm o mobilitate bună, să putem muta forţele rapid şi să avem o bază a industriei de apărare care să asigure fiecărei ţări membre capacitatea de a rezista pe cont propriu până când vine cavaleria”, a subliniat Moșteanu.

El a amintit de prezența în țara noastră a Grupului de Luptă de la Cincu condus de Franța, unde forțele aliate se antrenează intens și își dezvoltă interoperabilitatea. Totodată, Ionuț Moșteanu a salutat și prezența militarilor americani la Mihail Kogălniceanu.

Referindu-se la securitatea regională, Moșteanu a accentuat rolul Mării Negre, amintind că România va deveni curând cel mai mare producător de gaze din Europa iar provocările privind securitatea în Marea Neagră nu se vor încheia odată cu războiul rus de agresiune.

„Este datoria noastră să păstrăm Marea Neagră o mare a păcii. Deja desfășurăm o misiune comună cu prietenii noștri din Turcia și Bulgaria pentru a asigura siguranța navelor comerciale. În 2027, România va fi cel mai mare producător european de gaze naturale și trebuie să protejăm aceste resurse, pentru că energia a fost transformată în armă, mai ales de către Rusia”, a amintit Ministrul Apărării.

Oficialul român a lăudat reacția rapidă a NATO în fața amenințărilor cu referire la „săptămâna trecută” când „am văzut drone (n.r. - ruse) în Polonia”. „În câteva zile s-au luat măsuri pentru apărarea teritoriului aliat și pentru descurajarea inamicului. Această umbrelă permite fiecărui român să doarmă liniștit și să-și facă treaba zilnic”, a mai punctat acesta.

Moșteanu a vorbit și despre oportunitățile pe care România le are în cadrul Uniunii Europene prin programul SAFE, bani care vor fi investiți pentru modernizarea și înarmarea Armatei României, dar și pentru a dezvolta infrastructura.