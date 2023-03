Morata devine căpitanul naționalei Spaniei după retragerea lui Sergio Busquets

"Este ceva incredibil să porţi banderola de căpitan", a spus Morata, care are 60 de prezenţe în tricoul primei reprezentative. "Cu Dani Carvajal am fost coleg de când eram nişte puşti şi este o mare bucurie nu doar să fiu căpitan, ci să fiu din nou la naţională şi să apăr culorile ţării mele", a adăugat el.



"Rolul nostru este să fim aici şi să-i sprijinim pe coechipierii noştri mai tineri care joacă pentru naţională, să-i facem să se simtă la fel cum şi noi ne-am simţit şi am fost primiţi, când am făcut pasul spre prima reprezentativă, de cei care erau deja consacraţi. Ştiu că tinerii nu au nevoie de prea mult ajutor, dar dacă vor avea nevoie de susţinere, de sfaturi, noi suntem lângă ei", a spus Morata.



Aşa cum se ştie, portarul Kepa Arrizabalaga, de la Chelsea, şi atacantul Iago Aspas, de la Celta Vigo, au revenit după mai mulţi ani la naţionala de fotbal a Spaniei, fiind convocaţi de noul selecţioner, Luis de la Fuente, pentru meciurile din această lună cu Norvegia şi Scoţia din preliminariile EURO 2024.



Printre fotbaliştii care nu au fost convocaţi de noul selecţioner este fundaşul Jordi Alba, de la FC Barcelona.



Kepa Arrizabalaga, care are 28 de ani, a jucat ultima oară pentru La Roja în octombrie 2020, în timp ce Iago Aspas, în vârstă de 35 de ani, a avut ultima apariţie la naţională în 2019.



Altă revenire este a fundaşului Nacho Fernandez, de la Real Madrid, care are 33 de ani şi nu mai fusese chemat la lot din 2018, în timp ce David Garcia (Osasuna) şi Joselu (Espanyol) au fost convocaţi în premieră.



Pedri şi Gavi, mijlocaşii lui FC Barcelona, prezenţi la Cupa Mondială 2022, au fost convocaţi de noul selecţioner, însă primul dintre ei a fost nevoit să declare forfait din cauza unei accidentări. Alţi fotbalişti ai Barcei care au jucat la Mondial, Ansu Fati, Ferran Torres şi Eric Garcia, au avut soarta lui Jordi Alba.



Alţi jucători care nu au fost chemaţi de noul selecţioner sunt Koke şi Marcos Llorente, de la Atletico Madrid, şi Marco Asensio, de la Real Madrid.



Unai Simon (Athletic Bilbao), titular în ultimii ani între buturile Spaniei, este accidentat.



"Când am făcut această selecţie, nu m-am uitat la trecut, ci mai degrabă la prezent şi la viitor", a spus De la Fuente într-o conferinţă de presă.



Spania va primi vizita Norvegiei pe 25 martie, iar trei zile mai târziu va juca în deplasare cu Scoţia în primele sale două meciuri din Grupa A, din care mai fac parte Georgia şi Cipru, scrie Agerpres.

