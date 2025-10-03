Monede de colecție pentru Centenar: BNR marchează 100 de ani ai Patriarhiei Române

Banca Națională a României (BNR) aduce în circulație, începând de luni, trei monede comemorative cu tema „Centenarul Patriarhiei Române”: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, marcând un moment simbolic pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit unui comunicat oficial al BNR, aversul tuturor monedelor redă macheta Catedralei Naționale, inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda din aur, 10 lei pentru cea din argint și 1 leu pentru moneda din tombac cuprat.

Reversul comun al monedelor prezintă o imagine a Palatului Patriarhiei, sediul Patriarhiei Române, alături de inscripția „PATRIARHIA ROMÂNĂ”.

Ambalaje și certificate de autenticitate

Monedele din aur și argint vor fi ambalate în capsule de metacrilat transparent și însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză, cu semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Moneda din tombac cuprat va fi ambalată tot în capsule de metacrilat transparent, fiind încastrată în pliante de prezentare și introduse în mape cartonate.

Tiraj și prețuri

Tirajul maxim aprobat este de 1.000 de piese pentru moneda din aur și 5.000 de piese pentru monedele din argint și tombac cuprat.

Prețurile de vânzare sunt:

Moneda din aur: 23.000 lei, exclusiv TVA, cu broșura și certificatul de autenticitate;

Moneda din argint: 630 lei, exclusiv TVA, cu broșura și certificatul de autenticitate;

Moneda din tombac cuprat: 250 lei, exclusiv TVA, cu pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Circulație și distribuție

Toate monedele lansate de BNR au putere circulatorie pe teritoriul României și vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale băncii din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.