Momentul în care Chivu a decis să devină antrenor. Nu are planuri să antreneze în România

”Mi s-a oferit șansa de a fi observator tehnic la UEFA pentru meciurile de Europa League și Champions League. Eram singurul analist fără școala de antrenori, așa că m-am înscris la Coverciano.

Ionuț Lupescu era la UEFA, mi-a oferit posibilitatea asta și am zis să nu fiu singurul om de acolo fără o școală de specialitate. M-am apucat să fac școală pentru acest favor, dacă pot să-l numesc așa.

Când am văzut că lângă mine era David Moyes și șeful nostru era Alex Ferguson m-am gândit să fac și eu școală să nu fiu eu ultimul om de acolo. Cu Inter am avut discuții să preiau o grupă de juniori de acum 10 ani. Ei au crezut în mine.

Am început de jos, ei mi-au oferit patru soluții, eu am zis că o vreau pe ultima, cea mai mică dintre grupele pe care mi le oferiseră, pentru a vedea dacă-mi place. Nu știam dacă sunt în măsură să traduc ideile pe care le aveam, nu e atât de simplu, mai ales atunci când lucrezi cu copii.

Mi-a plăcut din prima clipă, probabil că a fost și avantajul de a fi jucat și de a fi credibil datorită faptului că am avut cariera pe care am avut-o și am jucat la nivel înalt. Mi-a plăcut, e pasiune, e motivație, e dorință de a învăța tot timpul”, a declarat Cristi Chivu, citat de Digisport.

Nu vrea să antreneze în România

”Am primit multe mesaje, din Federație, nu. Eu am fost în tabăra adversă și am fost ciuruit. Eu vreau în iarbă, nu vreau la birou. Vreau să reușesc aici, vreau să rămân aici. Am primit oferte din România în ultimii ani, dar am refuzat, eu am început un drum aici.

Au fost oferte mai mult sau mai puțin concrete, mai mult sau mai puțin oficiale, dar am refuzat. Primul obiectiv e Serie A și apoi urmează altul”, a declarat Cristi Chivu la Digi Sport Special.

Conducerea lui Inter îl laudă pe Chivu

”Așa cum știți, ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru toată lumea din punct de vedere financiar, nu s-au făcut investiții și am accelerat creșterea unor jucători tineri aducându-i de la U17 la Primavera. De aceea este satisfacția foarte mare acum.

Băieții au fost conduși într-o manieră impecabilă de antrenorul nostru, Cristian Chivu, care, la prima lui experiență, a realizat o capodoperă. Cristian a oferit foarte multe acestui club, atât pe teren, cât și ca om.

A devenit un punct de referință pentru băieți. A câștigat foarte multe trofee ca fotbalist, e unul dintre eroii acelei triple, astfel că vocea lui are greutate acum. Sigur, campionatul câștigat este și rodul precedenților ani și meritul antrenorilor care au fost înainte de Chivu.

La anul vom continua cu Cristian, dar acest lucru fusese stabilit încă de dinainte de semifinală. Rezultatul nu ar fi afectat această decizie pentru că suntem convinși că este persoana potrivită pentru acest club și pentru ce vrem să facem în următorul sezon”, a declarat Dario Baccin, director sportiv la Inter, conform fcinter1908.it.

Cristi Chivu, campion în Italia cu Inter U19

"Eu antrenez să câștig, mă așteptam la acest titlu. Sunt foarte fericit pentru băieți, și-au îndeplinit un vis. Ei sunt protagoniștii, vedetele adevărate, nu eu. Am preluat acest grup în urmă cu trei ani, la U17, și aș sublinia efortul pe care l-au făcut pentru a recupera timpul pierdut în pandemie, sunt foarte mulțumit pentru munca depusă.

Noi am făcut un pact la Florența, acum trei luni, când am pierdut ultima oară, și am reușit al 17-lea rezultat bun consecutiv. Nu e deloc ușor să ai o serie atât de lungă la sectorul de tineret. Număr mai puțin, eu sunt un om rezervat. Ei sunt cei ce trebuie să sărbătorească", mărturisea Cristi Chivu după victoria dramatică (2-1) contra Romei, datorită golurilor lui Casadei (81) și Iliev (97), citat de GSP.

