Momentul ideal pentru a bea ceai. La ce trebuie să fii atent

Ceaiul de mușețel nu este doar un remediu tradițional pentru durerile de burtă. Cercetările recente arată că acesta poate ajuta oamenii să doarmă mai bine. Folosit de secole în bucătăriile din întreaga lume, acest ceai conține compuși naturali care relaxează sistemul nervos și favorizează odihna profundă, iar medicul William Arias a explicat când trebuie consumat pentru a fi eficient.

Potrivit medicului, ceaiul de mușețel reduce timpul necesar pentru a adormi, îmbunătățește calitatea somnului și este util persoanelor cu insomnie ușoară, stres sau anxietate. Doza ideală este de două grame de flori uscate, cu 30 de minute înainte de somn, consumată zilnic, cel puțin două săptămâni, pentru efect vizibil. Pe lângă beneficiile digestive, mușețelul poate relaxa sistemul nervos și ajuta somnul, dar trebuie consultat un specialist în caz de alergii sau administrare de medicamente, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @olgagudskaya

De ce să bei ceai de mușețel

Ceaiul de mușețel este unul dintre cele mai apreciate remedii naturiste, cunoscut de secole pentru efectele sale blânde, dar eficiente asupra organismului. Preparatul, obținut din florile plantei, nu doar că este foarte aromat, dar oferă și multiple beneficii pentru sănătate.

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale ceaiului de mușețel este capacitatea sa de a induce relaxarea și de a favoriza un somn odihnitor. Compusul activ, apigenina, se leagă de receptorii din creier responsabili cu somnul și reduce anxietatea și tensiunea acumulată. Așadar, o cană de ceai înainte de culcare poate transforma nopțile agitate în momente de liniște profundă.

Ceaiul de mușețel este de asemenea un remediu blând pentru digestie. Efectul său antispastic ajută la calmarea crampelor, a senzației de balonare și a indigestiei ușoare, iar proprietățile antiinflamatorii contribuie la reducerea iritațiilor ușoare ale tractului digestiv și oferă un confort real după mese abundente.

Compusii săi flavonoizi și cumarinele au efect antiinflamator și ameliorează durerile ușoare sau iritațiile. Aplicat local, ceaiul de mușețel poate calma roșeața pielii, erupțiile sau micile arsuri, fiind un remediu natural pentru îngrijirea cutanată.

De asemenea, ceaiul de mușețel sprijină și sistemul imunitar. Antioxidanții săi protejează celulele împotriva radicalilor liberi și contribuie la menținerea rezistenței organismului în fața infecțiilor ușoare. Consumat regulat, poate fi un aliat în menținerea sănătății generale.

Ceaiul de mușețel nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat elixir natural, care echilibrează corpul și mintea. Fie că îl consumați pentru relaxare, pentru digestie sau pentru frumusețea pielii, ceaiul de mușețel rămâne un prieten de nădejde al sănătății.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News