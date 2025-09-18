Momente stânjenitoare pe scena de prezentare a ochelarilor AI ai lui Mark Zuckerberg

Ce trebuia să fie o demonstrație a noilor ochelari Meta s-a transformat în două momente stânjenitoare în fața publicului pentru Mark Zuckerberg.

Prezentarea noilor ochelari inteligenți ai Meta a avut parte de un moment stânjenitor... de două ori. CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, și echipa sa au încercat să arate, în cadrul evenimentului Meta Connect 2025, cum tehnologia poate ajuta oamenii, dar lucrurile nu au mers conform planului, potrivit Business Insider.

AI-ul n-a mai auzit nimic

Zuckerberg a urcat pe scenă pentru a prezenta mai multe produse noi: a doua generație de ochelari Meta Ray-Ban, o brățară neuronală care poate interpreta gesturi și comenzi, Meta Ray-Ban Display cu un mic afișaj pe care apar notificări și indicații, și ochelari sport dezvoltați împreună cu Oakley.

Pentru a arăta cum ochelarii pot fi folositori în viața de zi cu zi, Zuckerberg l-a conectat pe creatorul de conținut culinar Jack Mancuso la un demo live. Mancuso a cerut ochelarilor să-l ghideze cum să facă un sos „inspirat din bucătăria coreeană” pentru un sandviș cu steak. În loc să ofere pașii de bază, ochelarii au sărit direct la combinația de ingrediente, sugerând sos de soia și ulei de susan, ignorând întrebările lui Mancuso despre ce să facă mai întâi.

„Ai combinat deja ingredientele de bază, așa că acum rade perele și combină-le ușor cu sosul”, a repetat de două ori AI-ul. Mancuso a cedat și i-a predat scena lui Zuckerberg. Publicul a reacționat, însă, cu aplauze încurajatoare. Zuckerberg a glumit: „Ironia este că petreci ani întregi dezvoltând o tehnologie, iar în ziua prezentării, totul depinde de un detaliu mic”.

Încă o eroare

Al doilea moment stânjenitor a apărut când Zuckerberg a încercat să folosească Meta Ray-Ban Display împreună cu brățara neuronală pentru a face un apel video către directorul tehnologic al Meta, Andrew Bosworth. Gesturile sale nu au fost recunoscute, iar apelul nu a pornit. Bosworth a intervenit personal pentru a rezolva situația.

Mark Zuckerberg's Meta AI glasses demo failed in EPIC fashion today ????pic.twitter.com/O0UFeoCar7 — Chief Nerd (@TheChiefNerd) September 18, 2025

Ray-Ban Display este cel mai nou model de ochelari inteligenți de la Meta. Aceștia au funcții de cameră și asistență vocală, ca modelele anterioare, dar includ și un afișaj mic pe partea dreaptă, care arată notificări și indicații de navigare, fără a fi nevoie să te uiți la telefon. Brățara neuronală permite trimiterea de mesaje sau controlul anumitor funcții prin anumite gesturi.

Bosworth a recunoscut situația neplăcută: „WiFi-ul ăsta e brutal”, la care Zuckerberg a adăugat: „Te antrenezi de sute de ori, dar niciodată nu știi ce se poate întâmpla”.

Chiar dacă demo-urile au avut probleme, acțiunile Meta au înregistrat creșteri mici după prezentare.

Citește și: Brățară de aur veche de 3000 de ani, furată din muzeu și topită - FOTO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News